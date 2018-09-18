文在寅金正恩平壤會面 雙方指會談有成果

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南韓總統文在寅與北韓領袖金正恩在平壤會面，雙方均說期待會談有成果，金正恩說，相信朝美對話會有更大進展，文在寅感謝金正恩果斷決定，開啟新時代。

金正恩和文在寅下午在勞動黨總部大樓會面，這裡是金正恩辦公室所在地，文在寅在紀念冊上留言，寫下”和平與繁榮”、”民族一條心”。

會談近兩小時，金正恩說朝美對話後，地區局勢趨於穩定，相信朝美對話將會取得更豐碩的成果，感謝文在寅努力改善兩韓及美朝關係，又說朝美領袖歷史性會面，是文在寅的功勞。

文在寅說，感謝金正恩的果斷決定，開啟新時代，又說他與金正恩責任重大，希望本次會面為大韓民族帶來中秋禮物。

這次是兩人第三次會面，他們較早前先在文在寅下榻的百花園國賓館短暫會面，寒喧了幾句。

金正恩說，雖然北韓設施比較簡陋，但展現了朝方最大的誠意，文在寅感謝金正恩接待，兩人星期三會再舉行另一輪會談。

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