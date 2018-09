文在寅金正恩平壤會面 雙方指會談有成果

By

南韓總統文在寅與北韓領袖金正恩在平壤會面,雙方均說期待會談有成果,金正恩說,相信朝美對話會有更大進展,文在寅感謝金正恩果斷決定,開啟新時代。

金正恩和文在寅下午在勞動黨總部大樓會面,這裡是金正恩辦公室所在地,文在寅在紀念冊上留言,寫下”和平與繁榮”、”民族一條心”。

會談近兩小時,金正恩說朝美對話後,地區局勢趨於穩定,相信朝美對話將會取得更豐碩的成果,感謝文在寅努力改善兩韓及美朝關係,又說朝美領袖歷史性會面,是文在寅的功勞。

文在寅說,感謝金正恩的果斷決定,開啟新時代,又說他與金正恩責任重大,希望本次會面為大韓民族帶來中秋禮物。

這次是兩人第三次會面,他們較早前先在文在寅下榻的百花園國賓館短暫會面,寒喧了幾句。

金正恩說,雖然北韓設施比較簡陋,但展現了朝方最大的誠意,文在寅感謝金正恩接待,兩人星期三會再舉行另一輪會談。

