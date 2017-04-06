韓國超市H Mart進駐聖荷西 亞洲超市競爭更激烈（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

韓國知名超市H Mart週三在南灣聖荷西市開張，當地的亞洲超市已經趨於飽和，H Mart的進駐競爭更加激烈。

上午10點鐘，位於聖荷西與Cupertino交界De Anza大道的韓國超市H Mart正式開張，第一個小時就迎來上千顧客。

H Mart 又稱韓亞龍，在韓語的意思是一手滿載商品，總部位於新澤西州，旗下超市遍布美國和加拿大。

週三在聖荷西開張是北加州的第一家，佔地5萬平方英尺，韓菜著名的醃肉、豆腐、 韓式醬料還有其他乾貨，這裏應有盡有，不想煮飯喜歡韓式小吃的人，所有食品也都包裝好，十分方便。

顧客劉女士說：”對呀，喜歡韓國燒烤，韓國泡菜，還有韓國蘿蔔等食物。”

週三開張第一天，還免費送出咖啡杯給顧客，有相當多的華人也來光顧。

顧客刑女士說：”（你以後回常來嗎？）會，會常來，因為我們跑到El Camino的韓國超市去買韓國餐。”

顧客楊女士亦說：”我們來參觀來看看，因為離我們家比較近，（所以你以後回來這裡買菜），會，會，我們都可以走路來，我們住在這裡附近。”

顧客李女士說：”一般都在大華永和買菜，現在方便，想吃韓國就到韓國店來，就看看有時候去永和，不一定，有時候去El Camino，挺遠,現在近了。”

在這個地方方圓兩哩內，還有其他的華人超市，像是大華99、永和超市等，如今H Mart的加入，南灣亞洲超市的競爭可說是進入了戰國時代。

H Mart執行長Brian Kwon說：”是，這裡競爭相當大，像我所言，我們的優勢在海鮮、肉、蔬果，如無新東西，我們就不會來。”

H Mart第一家店是1982年在紐約Woodside，可說是韓國超市在美國的始祖，兩年後，1984年，大華九九在南加州開張，隨著亞洲移民越來越多，亞洲超市也越開越多，讓在美國的亞裔民眾隨時可吃到家鄉的味道。

H Mart週三舉行剪綵儀式，邀請多位嘉賓，包括Santa Clara縣商會，還有該選區的市議員，對H Mart 選擇在聖荷西落腳表示歡迎，不但讓當地市民有更多選擇，還為該區帶來就業機會以及稅收，現場還有傳統的韓國舞蹈。

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