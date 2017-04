韓國超市H Mart進駐聖荷西 亞洲超市競爭更激烈（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

韓國知名超市H Mart週三在南灣聖荷西市開張,當地的亞洲超市已經趨於飽和,H Mart的進駐競爭更加激烈。

上午10點鐘,位於聖荷西與Cupertino交界De Anza大道的韓國超市H Mart正式開張,第一個小時就迎來上千顧客。

H Mart 又稱韓亞龍,在韓語的意思是一手滿載商品,總部位於新澤西州,旗下超市遍布美國和加拿大。

週三在聖荷西開張是北加州的第一家,佔地5萬平方英尺,韓菜著名的醃肉、豆腐、 韓式醬料還有其他乾貨,這裏應有盡有,不想煮飯喜歡韓式小吃的人,所有食品也都包裝好,十分方便。

顧客劉女士說:”對呀,喜歡韓國燒烤,韓國泡菜,還有韓國蘿蔔等食物。”

週三開張第一天,還免費送出咖啡杯給顧客,有相當多的華人也來光顧。

顧客刑女士說:”(你以後回常來嗎?)會,會常來,因為我們跑到El Camino的韓國超市去買韓國餐。”

顧客楊女士亦說:”我們來參觀來看看,因為離我們家比較近,(所以你以後回來這裡買菜),會,會,我們都可以走路來,我們住在這裡附近。”

顧客李女士說:”一般都在大華永和買菜,現在方便,想吃韓國就到韓國店來,就看看有時候去永和,不一定,有時候去El Camino,挺遠,現在近了。”

在這個地方方圓兩哩內,還有其他的華人超市,像是大華99、永和超市等,如今H Mart的加入,南灣亞洲超市的競爭可說是進入了戰國時代。

H Mart執行長Brian Kwon說:”是,這裡競爭相當大,像我所言,我們的優勢在海鮮、肉、蔬果,如無新東西,我們就不會來。”

H Mart第一家店是1982年在紐約Woodside,可說是韓國超市在美國的始祖,兩年後,1984年,大華九九在南加州開張,隨著亞洲移民越來越多,亞洲超市也越開越多,讓在美國的亞裔民眾隨時可吃到家鄉的味道。

H Mart週三舉行剪綵儀式,邀請多位嘉賓,包括Santa Clara縣商會,還有該選區的市議員,對H Mart 選擇在聖荷西落腳表示歡迎,不但讓當地市民有更多選擇,還為該區帶來就業機會以及稅收,現場還有傳統的韓國舞蹈。

