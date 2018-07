山景城公司成功研發飛行汽車（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報道】

飛行汽車大家在科幻片中已經看到有點悶,但是當你在現實生活看見,或者能夠坐上試飛,又可能是另外一回事,南灣山景城(Mountain View)一間初創公司研發出未來的飛行汽車。

這部電動飛行汽車叫Flyer,由位於山景城一間初創公司Kitty Hawk研發,它正在拉斯維加斯湖附近一個秘密設施進行飛行測試和訓練。

Kitty Hawk的行政總裁Sebastian Thrun希望,公司能夠讓每個人飛和離開路面堵塞的交通,他期望未來這部飛行汽車可以再飛遠些。

Thrun說:”坦白說,從Flyer到讓每個人飛,還有很遠的路,這是一架休閒用的汽車,但是到未來,我可以預見我們可以乘坐類似的東西飛到去紐約的曼克頓。”

Flyer是Kitty Hawk首部商用飛行汽車,它裝備10個小引擎和兩個控制桿,看上去簡單,但是如果要用來每日通勤就會複雜得多。

目前該公司出於安全考慮,限制試飛的民眾駕駛Flyer時,不得在地面上飛行,和時速不得超過6英哩,但其實這架飛行汽車能夠飛得更快。

Thrun說:”物理上我認為不難想像到這樣的飛行汽車,時速是可以達到50或者60,可能達到時速100英哩。”

駕駛Flyer不需要機師執照,只需要將手放在控制桿上,就可以飛離地面。

要飛行汽車成為交通工具,除了安全因素,還有民眾的接受程度,但是目前Flyer電池續航能力成為了阻礙。

Flyer的電池只能飛20分鐘,所以目前其應用有限,該公司沒有明碼標價這輛飛行汽車的價錢,但目前在其網站上開放給民眾申請預售。

