山景城公司成功研發飛行汽車（視頻）

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【KTSF 吳宇斌報道】

飛行汽車大家在科幻片中已經看到有點悶，但是當你在現實生活看見，或者能夠坐上試飛，又可能是另外一回事，南灣山景城（Mountain View）一間初創公司研發出未來的飛行汽車。

這部電動飛行汽車叫Flyer，由位於山景城一間初創公司Kitty Hawk研發，它正在拉斯維加斯湖附近一個秘密設施進行飛行測試和訓練。

Kitty Hawk的行政總裁Sebastian Thrun希望，公司能夠讓每個人飛和離開路面堵塞的交通，他期望未來這部飛行汽車可以再飛遠些。

Thrun說：”坦白說，從Flyer到讓每個人飛，還有很遠的路，這是一架休閒用的汽車，但是到未來，我可以預見我們可以乘坐類似的東西飛到去紐約的曼克頓。”

Flyer是Kitty Hawk首部商用飛行汽車，它裝備10個小引擎和兩個控制桿，看上去簡單，但是如果要用來每日通勤就會複雜得多。

目前該公司出於安全考慮，限制試飛的民眾駕駛Flyer時，不得在地面上飛行，和時速不得超過6英哩，但其實這架飛行汽車能夠飛得更快。

Thrun說：”物理上我認為不難想像到這樣的飛行汽車，時速是可以達到50或者60，可能達到時速100英哩。”

駕駛Flyer不需要機師執照，只需要將手放在控制桿上，就可以飛離地面。

要飛行汽車成為交通工具，除了安全因素，還有民眾的接受程度，但是目前Flyer電池續航能力成為了阻礙。

Flyer的電池只能飛20分鐘，所以目前其應用有限，該公司沒有明碼標價這輛飛行汽車的價錢，但目前在其網站上開放給民眾申請預售。

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