【KTSF 張麗月報導】

歷來的馬丁路德金日,總統都參加對金博士的紀念活動,但特朗普總統當天就去了佛羅里達州打哥爾夫球,又惹來非議。

特朗普上週五呼籲民眾做多些社區服務,以秉承已故民權領袖馬丁路德金服務大眾的壯志,特朗普也呼籲民眾延續金博士的《我有一個夢》的遺志。

特朗普說:”我要求每個公民與我一起,紀念這位偉大的英雄來延續,他的遺志就是公義平等自由。”

不過到了金博士紀念日,特朗普就一改過往總統的做法,早上去了佛羅里達州打哥爾夫球,晚上才返回白宮。

對於特朗普週一並無公開活動,白宮不作評論,但金博士的侄兒就說,今天並非是到公園野餐的日子,而是應該用實際行動去幫助他人。

