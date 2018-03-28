金正恩應邀非正式訪華4天 習近平指意義重大

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北韓領導人金正恩應邀訪華，並跟中國國家主席習近平會談，習近平指兩國傳統友誼傳承和發展，是戰略及唯一正確選擇，不應也不會因一時、一事而變化。

根據中國官方媒體，金正恩表示只要南韓及美國善意回應，將能夠解決朝鮮半島無核化問題。《朝中社》報道，習近平接受金正恩邀請，稍後訪問北韓，但沒有提及無核化的字眼。

金正恩週日起對中國非正式訪問4日，習近平在人民大會堂北大廳，為金正恩舉行歡迎儀式。兩人檢閱三軍儀仗隊，習近平對金正恩首次訪華表示熱烈歡迎，指訪問時機特殊、意義重大，充分體現了朝方對兩黨兩國關係的高度重視。

金正恩指，首次出訪就來到中國，表達了他繼承朝中友好傳統，珍視雙方友誼的心意，當前朝鮮半島局勢空前巨變、急速前進，情義上和道義上，應該向習近平當面通報情況，亦理應當面祝賀習近平再次當選中國國家主席，和中央軍委主席。

兩人在會談中多次強調，須把兩國傳統友誼傳承下去，並在新形勢下提升至新台階。

習近平指中朝老一輩領導人，懷著共同理想信念，和深厚的革命友誼，彼此信賴、互相支持，書寫國際關係史上一段佳話，兩國關係密切，不斷發展傳統友誼，是雙方基於歷史和現實，立足於國際地區格局和中朝關係大局，作出的戰略及唯一正確選擇，不應也不會因一時一事而起變化。

習近平提出4點建議，包括願意跟金正恩通過互訪、互派特使等形式，保持經常聯繫。他又指注意到金正恩領導下，北韓發展經濟、改善民生等取得許多成果，支持他為首的北韓勞動黨，帶領人民前進。

金正恩表示，老一輩領導人親手締造和培育的朝中友誼不可撼動，在新形勢下傳承並發展兩國友誼，是北韓的戰略選擇，任何情況下都不會改變，他指希望今後能跟習近平經常見面，加強戰略溝通和合作。

對於朝鮮半島局勢，《新華社》引述金正恩指，當前形勢開始向好發展，平壤政府主動採取了措施緩和緊張，並提出對話建議。

他指按照祖父金日成和父親金正日的遺訓，致力實現半島無核化是不變的立場，北韓決心把兩韓關係，轉變為和解合作的關係，舉行兩韓及朝美首腦會面，如果南韓和美國以善意回應北韓的努力，營造和平穩定的氛圍，採取階段性、同步的措施，便能解決無核化問題。

習近平則讚賞北韓的努力，他呼籲各方支持兩韓改善關係，中方願意繼續發揮建設性作用。北韓官方《朝中社》只提到，兩人就逼切的朝鮮半島局勢交換意見，沒有報道具體內容。

訪問期間，習近平先後在人民大會堂及釣魚台國賓館設宴，款待金正恩同夫人李雪主，並互贈禮物，北韓勞動黨中央副委員長崔龍海、朴光浩、李洙滽、金英哲，外相李勇浩亦有隨行。

金正恩亦參觀中國科學院創新成果展，並題詞留念。

《朝中社》報道，金正恩邀請習近平稍後對北韓正式訪問，習近平欣然接受。金正恩周三結束訪問回國後，中方才對外披露消息，金正恩發回感謝電，表示對雙方達成共識感到滿意。

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