金正恩應邀非正式訪華4天 習近平指意義重大

By

【i-CABLE】

北韓領導人金正恩應邀訪華,並跟中國國家主席習近平會談,習近平指兩國傳統友誼傳承和發展,是戰略及唯一正確選擇,不應也不會因一時、一事而變化。

根據中國官方媒體,金正恩表示只要南韓及美國善意回應,將能夠解決朝鮮半島無核化問題。《朝中社》報道,習近平接受金正恩邀請,稍後訪問北韓,但沒有提及無核化的字眼。

金正恩週日起對中國非正式訪問4日,習近平在人民大會堂北大廳,為金正恩舉行歡迎儀式。兩人檢閱三軍儀仗隊,習近平對金正恩首次訪華表示熱烈歡迎,指訪問時機特殊、意義重大,充分體現了朝方對兩黨兩國關係的高度重視。

金正恩指,首次出訪就來到中國,表達了他繼承朝中友好傳統,珍視雙方友誼的心意,當前朝鮮半島局勢空前巨變、急速前進,情義上和道義上,應該向習近平當面通報情況,亦理應當面祝賀習近平再次當選中國國家主席,和中央軍委主席。

兩人在會談中多次強調,須把兩國傳統友誼傳承下去,並在新形勢下提升至新台階。

習近平指中朝老一輩領導人,懷著共同理想信念,和深厚的革命友誼,彼此信賴、互相支持,書寫國際關係史上一段佳話,兩國關係密切,不斷發展傳統友誼,是雙方基於歷史和現實,立足於國際地區格局和中朝關係大局,作出的戰略及唯一正確選擇,不應也不會因一時一事而起變化。

習近平提出4點建議,包括願意跟金正恩通過互訪、互派特使等形式,保持經常聯繫。他又指注意到金正恩領導下,北韓發展經濟、改善民生等取得許多成果,支持他為首的北韓勞動黨,帶領人民前進。

金正恩表示,老一輩領導人親手締造和培育的朝中友誼不可撼動,在新形勢下傳承並發展兩國友誼,是北韓的戰略選擇,任何情況下都不會改變,他指希望今後能跟習近平經常見面,加強戰略溝通和合作。

對於朝鮮半島局勢,《新華社》引述金正恩指,當前形勢開始向好發展,平壤政府主動採取了措施緩和緊張,並提出對話建議。

他指按照祖父金日成和父親金正日的遺訓,致力實現半島無核化是不變的立場,北韓決心把兩韓關係,轉變為和解合作的關係,舉行兩韓及朝美首腦會面,如果南韓和美國以善意回應北韓的努力,營造和平穩定的氛圍,採取階段性、同步的措施,便能解決無核化問題。

習近平則讚賞北韓的努力,他呼籲各方支持兩韓改善關係,中方願意繼續發揮建設性作用。北韓官方《朝中社》只提到,兩人就逼切的朝鮮半島局勢交換意見,沒有報道具體內容。

訪問期間,習近平先後在人民大會堂及釣魚台國賓館設宴,款待金正恩同夫人李雪主,並互贈禮物,北韓勞動黨中央副委員長崔龍海、朴光浩、李洙滽、金英哲,外相李勇浩亦有隨行。

金正恩亦參觀中國科學院創新成果展,並題詞留念。

《朝中社》報道,金正恩邀請習近平稍後對北韓正式訪問,習近平欣然接受。金正恩周三結束訪問回國後,中方才對外披露消息,金正恩發回感謝電,表示對雙方達成共識感到滿意。

