金正恩晤南韓特使團重申無核意向 文在寅月中訪平壤

【i-CABLE】

南韓總統文在寅本月18至20日訪問平壤,與北韓領袖金正恩再次會談,雙方下週舉行高級別會議落實細節,南韓政府引述金正恩指,即使正式宣告韓戰結束,亦不會削弱韓美同盟關係。

北韓領袖金正恩4月底歷史性跨越軍事分界線,在板門店南韓一方的和平之家,跟南韓總統文在寅會談,兩人5月再在板門店北韓一方的統一閣第二次會面。

文在寅週三派特使團到北韓磋商後,決定本月18至20日在平壤再次跟金正恩會談,是文在寅上任後首次訪問平壤。而金正恩接見特使團時表示,期望南北韓繼續穩步走上,新的和平及和解合作軌道。

北韓朝中社報道,金正恩認為今年達成的良好協議,改善長期扭曲的兩韓關係,高興雙方於多個領域進行工作接觸,實現離散家屬會面、軍事會談。

金正恩並接收了文在寅親筆信,又重申對實現朝鮮半島無核化的意向。

青瓦台安保室室長鄭義溶向南韓傳媒介紹訪朝成果時引述金正恩指,豐溪里大部份坑道已經崩塌,對於外界質疑他對無核化的決心感到困惑。

雙方又會趁首腦會談討論構建互信及防止武裝衝突的具體方案,共同聯絡辦公室將在會談前揭幕。

早前盛傳韓朝美三方會趁月底在紐約舉行的聯合國大會期間會談,不過鄭義溶指,三方會談的條件尚未成熟。

他引述金正恩指,宣告韓戰結束不會削弱韓美同盟關係,導致駐韓美軍撤走,反而有助在無核化進程當中,增加國與國互信。

