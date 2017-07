北韓發布試射導彈片段 金正恩堅持不會放棄核武

By

北韓官方發布週二試射「火星14」型洲際彈道導彈的片段,領袖金正恩堅持不會放棄核武,今後會繼續進行大大小小的測試。美國及南韓形容是北韓核威脅的新升級,呼籲全球合作應對。

北韓官方電視台發放週二試射「火星14」 型洲際彈道導彈的片段,影片從多個角度拍攝試射一刻。

平壤政府稱「火星14」能攜帶大型、重型核彈頭,測試驗證了彈頭重返大氣層的能力。專家相信「火星14」很大機會由中程彈道導彈「火星12」,加上另一節推進器組成,射程或逾8,000千公里,可飛到美國阿拉斯加。

片段中可見相信是飛彈衝出大氣層後,推進器脫落的畫面。導彈是由流動發射車運往發射場,之後移放到地面發射架,採用熱發射方式發射,領袖金正恩一直從旁視察。

試射正值美國獨立日,金正恩稱試射成功,是送給美國人的「禮物」,今後會繼續「送禮」,以免他們閒著沒事,暗示武器測試陸續有來。連同原子彈、氫氣彈,金正恩指北韓綜合國力及戰略地位提升至新境界。

美國和南韓都證實,北韓試射的是洲際彈道導彈。兩軍隨即在朝鮮半島東部演習,出動射程達300公里的「玄武-2」型彈道導彈,及美國陸軍戰術導彈系統進行訓練,展示兩軍絕不容忍北韓挑釁的決心,必要時攻擊對方的指揮部。

美國國務卿蒂勒森形容,北韓對美國以至全球的威脅進一步升級,呼籲各國攜手應對。

美國召開跨部門會議商討對策,預料會加強美軍在區內部署,派遣更多飛機、船艦到朝鮮半島一帶,並向平壤政府實施更多制裁。聯合國安理會將應美日韓三國要求,稍後召開緊急會議。

