金正恩警告美國北韓擁核武已成事實 不再是威嚇

By

【i-CABLE】

踏入2018年,北韓領袖金正恩罕有向南韓釋出善意,但他同時警告美國,他桌上有核武按鈕,而北韓的核武力量是事實,並不是威嚇.

金正恩穿著全套西裝發表新年賀辭,首先提到北韓在去年三次發射彈道導彈,加上核試,代表國家核武力量,完成建設歷史大業,這個事實不容置疑。金正恩展望,北韓今年會大規模生產核彈頭及彈道導彈,加快部署核武,決不容許美國向他們開戰。但他強調北韓愛好和平,只會在安全受到威脅時才動用核武。

北韓對美國繼續強硬,但對去年年中上場的南韓總統文在寅 則釋出善意。金正恩指作為血脈相連的民族,北韓當然會支持南韓二月舉辦的平昌冬奧。這次是北韓首次明確表態有意派運動員參與平昌冬奧,他又兩韓有必要打破目前的凍結關係,而要做到這一點,雙方都有責任。

金正恩指南韓與其靠攏美國,威脅朝鮮半島和平局面,倒不如回應平壤的友好姿態。南韓總統府則歡迎平壤當局有意派人參與平昌冬奧。

