金正恩警告美國北韓擁核武已成事實 不再是威嚇

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踏入2018年，北韓領袖金正恩罕有向南韓釋出善意，但他同時警告美國，他桌上有核武按鈕，而北韓的核武力量是事實，並不是威嚇．

金正恩穿著全套西裝發表新年賀辭，首先提到北韓在去年三次發射彈道導彈，加上核試，代表國家核武力量，完成建設歷史大業，這個事實不容置疑。金正恩展望，北韓今年會大規模生產核彈頭及彈道導彈，加快部署核武，決不容許美國向他們開戰。但他強調北韓愛好和平，只會在安全受到威脅時才動用核武。

北韓對美國繼續強硬，但對去年年中上場的南韓總統文在寅 則釋出善意。金正恩指作為血脈相連的民族，北韓當然會支持南韓二月舉辦的平昌冬奧。這次是北韓首次明確表態有意派運動員參與平昌冬奧，他又兩韓有必要打破目前的凍結關係，而要做到這一點，雙方都有責任。

金正恩指南韓與其靠攏美國，威脅朝鮮半島和平局面，倒不如回應平壤的友好姿態。南韓總統府則歡迎平壤當局有意派人參與平昌冬奧。

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