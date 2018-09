文在寅訪朝最後一日 與金正恩同登民族聖地白頭山

By

南韓總統文在寅訪朝最後一日,與北韓領袖金正恩一同登上民族聖地白頭山,文在寅表示今天邁出了第一步,相信南韓民眾日後亦有機會遊覽位於中朝邊境的白頭山。

文在寅與金正恩一同登上白頭山主峰將軍峰,他們的夫人都有隨行,該處是朝鮮半島最高的山峰。

文在寅表示今天邁出了第一步,相信南韓民眾之後亦有機會遊覽白頭山。

金正恩就指自南北分裂以來,白頭山成為南韓人可望而不可及,一直思念的的聖山,今天只有少數人登上白頭山,但日後南韓人及海外同胞都要到此遊覽。

金正恩提議他們一起看天池,他們在天池邊散步,文在寅裝走了一些池水,夫人金正淑帶了一個水樽,她指內裡裝著濟州島的水,現在倒了半支濟州水入天池,再盛一半天池水入水樽,象徵民族一統。

在兩韓人民心目中,白頭山是的大韓民族發源地,不過南韓民眾要到該座橫跨中朝邊境的聖山,就要從中國那邊登山。

文在寅四月首次與金正恩見面時,便與對方表示希望登上白頭山,他這次由平壤出發,先坐專機到三池淵,再轉車上白頭山,遊覽將軍峰後,再與金正恩一同坐纜車到天池。

文在寅結束白頭山之行後返首爾,結束三日北韓之旅。

