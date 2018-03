By

【i-CABLE】

中方證實北韓領導人金正恩訪華,與中國國家主席習近平會談,是中朝領導人7年來首次會談。

習近平歡迎金正恩與夫人李雪主對中國進行非正式訪問,他形容中朝老一輩領導人彼此信賴、互相支持,書寫國際關係史上一段佳話,兩國傳統友誼傳承和發展,是雙方基於歷史和現實,立足於國際地區格局和中朝關係大局,作出的戰略及唯一正確選擇,不應也不會因一時、一事而變化,他願意與金正恩以多種不同形式保持經常聯繫。

習近平又指,朝鮮半島今年來發生積極變化,讚賞北韓為此作出重要努力,希望與北韓在內的各方共同推動半島形勢走向緩和。

金正恩指,朝鮮半島無核化,是北韓始終不變的立場,決心將兩韓關係轉變為和解合作的關係,並與南韓及美方對話,若南韓及美國善意回應,營造和平穩定氛圍,相信就能解決半島無核化問題,北韓希望在過程當中,與中方加強戰略溝通。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。