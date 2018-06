金正恩再訪華 習近平稱中朝高層交往創新歷史

By

【i-CABLE】

北韓領袖金正恩結束兩天訪華行程回國,他週三再與中國國家主席習近平會面,習近平指兩國合作下,朝鮮半島一定會迎來和平、願與北韓互學互鑒、團結合作。美國官員則指,北韓很快便要對棄核作出戲劇性決定。

習近平與金正恩週三在釣魚台國賓館再見面,習近平強調金正恩100天內3度訪華會晤,共同開創了中朝高層交往的新歷史,高興看到雙方達成的重要共識正逐步落實,相信在雙方共同努力下,朝鮮半島和東北亞地區一定會迎來和平、穩定、發展、繁榮的美好前景。

金正恩指朝中像一家人,親密友好、相互幫助,將與中國一道竭盡全力,把朝中關係提升到新高度,為維護世界和地區和平穩定發揮應有作用。

此外,金正恩亦到中國農業科學院、國家農業科技創新園及北京市軌道交通指揮中心參觀。

外電報道,金正恩的車隊亦到訪與基礎設施相關的國有企業,推動中朝經濟及基建合作,包括連接北京、平壤和首爾的鐵路,為可能解除國際制裁後的大規模經濟合作做準備。

韓聯社引述中方官員指,中國會將解除國際社會對北韓實施的制裁,與實現無核化的進程掛勾,金正恩在探望北韓駐華大使館人員後,便乘專機返回平壤。

美國國家安全顧問博爾頓指,國務卿蓬佩奧將與北韓官員會面,美國無意參與冗長的談判,很快便能得知北韓是否選擇放棄發展彈道導彈和核武,形容北韓將要作出戲劇性的決定,又重申除非美方得到實質證據,證明北韓實現無核化,否則不會解除相關制裁。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。