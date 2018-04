兩韓領袖歷史性會面 金正恩跨越軍事分界線到南韓

By

兩韓領袖在板門店舉行歷史性會面,金正恩跨越兩韓軍事分界線,是自韓戰後首位踏足南韓的北韓領袖,南韓總統文在寅為他舉行歡迎儀式,兩人之後舉行首場會議,金正恩指自己以”發令起跑”的心情訪問南韓,期望會談是新的歷史出發點,文在寅期望能達成協議,達致全民族期盼的和平。

金正恩早上8時半,由板門店北韓那邊徒步走向軍事分界線,與在分界線迎接他的文在寅首度見面,金正恩之後踏過軍事分界線,是自韓戰後第一個踏足南韓的北韓領袖。

文在寅問”我何時可以過來北方?”金正恩指”現在就過來好嗎?”兩人之後手牽手,一起行過分界線,過了北韓那邊,再談了幾句,才一起走入南韓那方。

這次是兩韓領袖首次在南韓會面,穿著民族服的南韓傳統儀仗隊奏起民謠”阿里郎”,歡迎金正恩。

金正恩與文在寅一起走到板門店廣場,兩人邊走邊聊天,之後一同檢閱南韓三軍儀仗隊,金正恩是第一位檢閱南韓軍的北韓領袖,文在寅向儀仗隊敬禮,兩韓領袖之後走向雙方代表團,金正恩與南韓外長康京和等官員握手。

這次兩韓領袖會面,北韓名義國家元首、最高人民會議常任委員會委員長金永南和金正恩妹妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正都有隨行。

雙方大合照之後,文在寅與金正恩一起走到開會地點”和平之家”,金正恩在留言冊留言,寫上”新的歷史從現在開始”、”和平時代站在新的起點”,兩人再閒聊一會兒,才入會議室正式會談。

