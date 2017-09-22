金正恩斥特朗普發神經病 或在太平洋測試氫彈

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北韓領袖金正恩猛烈抨擊特朗普總統警告要徹底摧毀北韓的言論，批評特朗普的措辭是「殘暴的宣戰」，考慮採取超乎美國想像的最高級別強硬措施應對，今次是北韓領導人歷來首次以個人名義對外發聲明，北韓官員表示，下一步或會在太平洋測試氫彈。

特朗普在聯大發言後，事隔三天，北韓官方《朝中社》刊登領袖金正恩署名的聲明嚴詞回應。

金正恩表示，過往從未有美國總統說過要「徹底摧毀北韓」，形容特朗普的言論是「史無前例的野蠻狂言」，超出美國過往一貫威脅推動北韓政權更迭，或推翻北韓政權的範圍。

他又批評特朗普在全球最大的正式外交場合，公然警告要徹底毀滅一個主權國家，流露「神經病的狂態」，在朝鮮半島危機一觸即發的情況下，這番表態無助緩和局勢，亦反映特朗普只是「愛玩火的惡棍、流氓」，不配領導美國。

金正恩強調不會被特朗普嚇怕，既然美國作出「史上最殘暴的宣戰」，特朗普必須付上代價，北韓將慎重考慮採取最高級別「超強硬」措施應對，聲言結果將超乎特朗普想像。

正在紐約出席聯大會議的北韓外相李容浩表示，最終採取甚麼行動，由金正恩親自決定。