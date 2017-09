金正恩斥特朗普發神經病 或在太平洋測試氫彈

By

北韓領袖金正恩猛烈抨擊特朗普總統警告要徹底摧毀北韓的言論,批評特朗普的措辭是「殘暴的宣戰」,考慮採取超乎美國想像的最高級別強硬措施應對,今次是北韓領導人歷來首次以個人名義對外發聲明,北韓官員表示,下一步或會在太平洋測試氫彈。 特朗普在聯大發言後,事隔三天,北韓官方《朝中社》刊登領袖金正恩署名的聲明嚴詞回應。 金正恩表示,過往從未有美國總統說過要「徹底摧毀北韓」,形容特朗普的言論是「史無前例的野蠻狂言」,超出美國過往一貫威脅推動北韓政權更迭,或推翻北韓政權的範圍。 他又批評特朗普在全球最大的正式外交場合,公然警告要徹底毀滅一個主權國家,流露「神經病的狂態」,在朝鮮半島危機一觸即發的情況下,這番表態無助緩和局勢,亦反映特朗普只是「愛玩火的惡棍、流氓」,不配領導美國。 金正恩強調不會被特朗普嚇怕,既然美國作出「史上最殘暴的宣戰」,特朗普必須付上代價,北韓將慎重考慮採取最高級別「超強硬」措施應對,聲言結果將超乎特朗普想像。 正在紐約出席聯大會議的北韓外相李容浩表示,最終採取甚麼行動,由金正恩親自決定。

