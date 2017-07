By

【KTSF】

津巴布韋國家公園明星獅子Cecil前年在保護區外被來打獵的遊客獵殺,Cecil的兒子Xanda月初也慘遭同一命運。

六歲的Xanda戴著定位追蹤頸圈,保護野生動物組織估計,牠在本月七日左右被殺。CNN引述消息指,射殺Xanda的是西班牙人,由當年帶人射殺Xanda爸爸Cecil的同一個當地業者帶領到西部林區打獵。

消息又指,這次獵殺合法,因為地點既在國家公園範圍外,被殺獅子足五歲,文件也齊備。

前年Xanda爸爸Cecil懷疑被誘至國家公園邊界外,跟這次同一地區,遭美國遊客獵殺,引發軒然大波。

更多新聞:

聖荷西警員上門捉疑犯 警犬進屋咬傷女童

San Cruz海岸鯊魚襲擊划艇男子 男子墮海無受傷

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。