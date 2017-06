南灣Monta Vista高中出現學生死亡名單（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

南灣Cupertino市華裔學生眾多的Monta Vista高中,出現針對非洲裔學生的死亡名單,有被威脅的學生家長採取法律行動控告學區。

南灣非洲裔民權團體週二召開記者會,控告南灣Fremont聯合高中學區犯過失及違反教育法。

去年九月底,該學區的Monta Vista高中學生在社交網站貼出一張死亡名單,針對該校僅6、7名非洲裔學生。

原告律師Richard Richardson說:”他們要殺掉每一個學生,他們列出死亡名單,在名單上有6、7名在校的非洲裔學生,這是針對女性及非洲裔的聲明,事件發生在去年9月底,事件再度升高,有更可靠及明確的威脅目標,當事人還未成年,當時還在學校,有特別提到她的名字,她被威脅,還說要賞她多少顆子彈,這不是玩笑, 這是可信的威脅。”

原告律師表示,當事人為了避開威脅,最後轉學,據了解,參與威脅行動的學生,有白人也有亞裔。

根據律師說法,這些學生沒有受到任何的懲罰,學校及學區沒有採取行行動,一直到4月,學校的電腦都還出現威脅非洲裔學生的海報。

有民權人士表示,黑人的生命也是生命,可是校方及警方對黑人生命受威脅卻坐視不管。

民權人士Walter Wilson說:”當猶太社區受威脅,類似的仇恨在網路出現,當局一定會立刻採取行動,過了8至10個月,坦白說縣警知道這件事,學區也知道這件事。”

他們還表示,這不是單一事件,發生在Monta Vista高中,也發生在Los Gatos、Cupertino、Saratoga等學區,跟少數族裔及種族仇恨有關。

針對死亡名單事件,學區發表聲明說:”當學區知道這件事之後,立刻展開調查,並採取適當的懲處,學區也立刻跟聖塔克拉拉縣警察局聯絡,事關那些言論的嚴重性,我們採取了措施以策安全,校方及警方也向當事人問話。”

死亡名單事件是從該校的學生報批露出來,學生報的總編輯週二也來到現場,不過由於她未成年,所以沒有上鏡頭,她表示在學校的確經常聽到有人用侮辱性的字眼稱呼非洲裔學生。

Monta Vista高中2017年學年學生註冊的比例,亞裔高達82%,白人佔15%,非洲裔、拉美裔,還有美國印地安人加起來只有3%。

