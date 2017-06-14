南灣Monta Vista高中出現學生死亡名單（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

南灣Cupertino市華裔學生眾多的Monta Vista高中，出現針對非洲裔學生的死亡名單，有被威脅的學生家長採取法律行動控告學區。

南灣非洲裔民權團體週二召開記者會，控告南灣Fremont聯合高中學區犯過失及違反教育法。

去年九月底，該學區的Monta Vista高中學生在社交網站貼出一張死亡名單，針對該校僅6、7名非洲裔學生。

原告律師Richard Richardson說：”他們要殺掉每一個學生，他們列出死亡名單，在名單上有6、7名在校的非洲裔學生，這是針對女性及非洲裔的聲明，事件發生在去年9月底，事件再度升高，有更可靠及明確的威脅目標，當事人還未成年，當時還在學校，有特別提到她的名字，她被威脅，還說要賞她多少顆子彈，這不是玩笑, 這是可信的威脅。”

原告律師表示，當事人為了避開威脅，最後轉學，據了解，參與威脅行動的學生，有白人也有亞裔。

根據律師說法，這些學生沒有受到任何的懲罰，學校及學區沒有採取行行動，一直到4月，學校的電腦都還出現威脅非洲裔學生的海報。

有民權人士表示，黑人的生命也是生命，可是校方及警方對黑人生命受威脅卻坐視不管。

民權人士Walter Wilson說：”當猶太社區受威脅，類似的仇恨在網路出現，當局一定會立刻採取行動，過了8至10個月，坦白說縣警知道這件事，學區也知道這件事。”

他們還表示，這不是單一事件，發生在Monta Vista高中，也發生在Los Gatos、Cupertino、Saratoga等學區，跟少數族裔及種族仇恨有關。

針對死亡名單事件，學區發表聲明說：”當學區知道這件事之後，立刻展開調查，並採取適當的懲處，學區也立刻跟聖塔克拉拉縣警察局聯絡，事關那些言論的嚴重性，我們採取了措施以策安全，校方及警方也向當事人問話。”

死亡名單事件是從該校的學生報批露出來，學生報的總編輯週二也來到現場，不過由於她未成年，所以沒有上鏡頭，她表示在學校的確經常聽到有人用侮辱性的字眼稱呼非洲裔學生。

Monta Vista高中2017年學年學生註冊的比例，亞裔高達82%，白人佔15%，非洲裔、拉美裔，還有美國印地安人加起來只有3%。

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