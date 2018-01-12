全球最大第三方輸入法公司Kika Tech總部從中國遷至聖荷西（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

總部一直在中國北京的全球最大第三方輸入法公司Kika Tech（新美互通科技），日前將總部遷至矽谷重鎮之一的聖荷西，並於週四舉行剪彩儀式。

Kika Tech新總部位於聖荷西市中心的San Pedro廣場，看到辦公室的佈置就知道Kika的主要產品是表情鍵盤（Emoji Keyboard）。

Kika Tech創辦人之一周立說：”轉移主要目的是因為我們需要離我們的用戶更近，並且也更多了解美國年輕人的需求，這樣我們才能把產品帶給更多的人，並且做得更好。”

Kika Tech成立於2011年，鍵盤產品支援150種語言，全球已有超過4億用戶，是Google Play最受歡迎的輸入法之一。

周立表示，他們的用戶有很多來自美國和墨西哥。

週立說：”我們大部分的Emoji（表情符號）是用戶推薦過來的，然後依照我們的算法，和我們的工程師的努力，使得最好的表情符號脫穎而出，所以你們看到最棒的表情符號，它的來源是用戶的選擇。”

周立還說，矽谷也匯聚了很多高科技公司，因此總部落戶在此，也可讓公司與同業有更多合作機會。

他說雖然中美科技人才各有利弊，不過兩邊文化也在慢慢融合。

周立說：”我們會發現中國工程師努力工作的程度更高，就是大家會花更多的時間更努力去工作，但是美國有更多的創新，就是大家更喜歡從自己的生活中或週圍的環境中，能夠產生更多的創新出來。”

周立說，公司大部分軟件工程師目前仍在北京，因此聖荷西總部會繼續招聘新員工。

Kika目前有員工大約20人，他們還會繼續招聘開發以及軟件工程師，希望在未來幾年能夠將公司擴展至50人左右。

聖荷西市長Sam Liccado也有出席剪彩儀式，歡迎北京高科技公司落戶矽谷。

Liccado說：”我們知道他們會繼續在此成長，他們會繼續在此創新，對許多想找創新科技機會的人，以及市中心的居民是好事。”

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