全球最大第三方輸入法公司Kika Tech總部從中國遷至聖荷西（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

總部一直在中國北京的全球最大第三方輸入法公司Kika Tech(新美互通科技),日前將總部遷至矽谷重鎮之一的聖荷西,並於週四舉行剪彩儀式。

Kika Tech新總部位於聖荷西市中心的San Pedro廣場,看到辦公室的佈置就知道Kika的主要產品是表情鍵盤(Emoji Keyboard)。

Kika Tech創辦人之一周立說:”轉移主要目的是因為我們需要離我們的用戶更近,並且也更多了解美國年輕人的需求,這樣我們才能把產品帶給更多的人,並且做得更好。”

Kika Tech成立於2011年,鍵盤產品支援150種語言,全球已有超過4億用戶,是Google Play最受歡迎的輸入法之一。

周立表示,他們的用戶有很多來自美國和墨西哥。

週立說:”我們大部分的Emoji(表情符號)是用戶推薦過來的,然後依照我們的算法,和我們的工程師的努力,使得最好的表情符號脫穎而出,所以你們看到最棒的表情符號,它的來源是用戶的選擇。”

周立還說,矽谷也匯聚了很多高科技公司,因此總部落戶在此,也可讓公司與同業有更多合作機會。

他說雖然中美科技人才各有利弊,不過兩邊文化也在慢慢融合。

周立說:”我們會發現中國工程師努力工作的程度更高,就是大家會花更多的時間更努力去工作,但是美國有更多的創新,就是大家更喜歡從自己的生活中或週圍的環境中,能夠產生更多的創新出來。”

周立說,公司大部分軟件工程師目前仍在北京,因此聖荷西總部會繼續招聘新員工。

Kika目前有員工大約20人,他們還會繼續招聘開發以及軟件工程師,希望在未來幾年能夠將公司擴展至50人左右。

聖荷西市長Sam Liccado也有出席剪彩儀式,歡迎北京高科技公司落戶矽谷。

Liccado說:”我們知道他們會繼續在此成長,他們會繼續在此創新,對許多想找創新科技機會的人,以及市中心的居民是好事。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。