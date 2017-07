By

【KTSF】

章瑩穎綁架案的嫌犯Brendt Christensen,週三被正式起訴,原定於14號的預審取消。

本案大陪審團以綁架罪起訴Christensen,起訴書已經由檢察官遞送聯邦法院,目前此案進入審判期。

一旦定罪,最高刑罰是無期徒刑。

章瑩穎今年4月來到美國伊利諾伊州,在6月9日下午從大學外出後便失蹤。

閉路電視拍到她上了嫌犯的車,此後音信全無。

在此前有人聲稱,在伊利諾伊州的塞勒姆鎮見到章瑩穎在賣珠寶,此消息經章家的家人確認,不是章瑩穎本人,目前章瑩穎仍下落不明。

