英國有連鎖炸雞店因為供應商未能及時運送雞肉,數百間分店暫時停業。

有民眾在肯特郡受雞肉供應影響而停業的分店外,發現兩名員工把6個黑色大膠袋經後門抬入餐廳,形容膠袋表面隆起、並傳出異味,懷疑是來源不明的雞肉儲備。

涉事的肯德基炸雞店表示,正調查事件,肯德基近期轉換了供應商,但因運作問題,以致英國數百間分店未能如期取得雞肉材料,而要暫時關閉。

