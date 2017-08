中共政治局定10月18日召開十九大（視頻）

【i-CAB:E】

中共十九大終於定下日期,政治局建議在10月18日召開,除了日期外,政治局的公布還有什麼值得注意呢?外界最關注的是早前官方不斷宣傳的習近平思想,會否成為十九大其中一個主題,但觀乎新華社的稿件,看來這個期望有機會落空了。

按照程序,中共政治局定出在10月18日召開中共十九大之後,將會提交給10月11日召開的十八屆七中全會,由全體中央委員表決通過。

政治局又定出十九大的主要議程,包括選舉產生新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。

政治局強調,十九大是一次十分重要的大會,目前各項籌備工作進展順利。

而十九大的主題,是以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想和科學發展觀作為指導,貫徹總書記習近平的系列重要講話精神,和黨中央治國理政的新理念、新思想和新戰略,總結回顧自十八大以來,以習近平為核心的黨中央帶領全黨全國人民的歷史進程和寶貴經驗,分析當前國內外形勢,把握黨和國家事業發展新要求和民眾新期待,制定適應時代要求的行動綱領和大政方針。

