肯雅塔宣誓就任肯尼亞總統 反對派上街示威

在肯尼亞總統選舉重選,勝出的肯雅塔宣誓就任。他形容,過去數個月的局勢幾乎失控,他承諾會為人民服務,呼籲民眾著眼前路。反對派則號召民眾上街,抗議肯雅塔就職,多處演變成警民衝突,最少一名示威者死亡。

肯雅塔乘坐專車,抵達舉行就職典禮,容納6萬人的運動場。典禮由最高法院首席法官監誓,之後簽署誓言,在首席法官簽署確認後,肯雅塔正式連任總統展開第二個5年任期。

先後經歷今年八月勝出選舉,之後法庭下令重選,到上月底再度勝出。肯雅塔稱,過去數月是一段痛苦的經歷,形容國家處於失控邊緣。

他稱自己宣誓就職,標誌著選舉的完結,承諾會為人民服務,令國家團結和富裕。肯雅塔又指出,無論自己抑或對手,反對派領袖奧廷加,都希望改善民眾生活,日後施政會嘗試加入對方想法。

在就職典禮場地外,以至反對派根據地,都有數以千計民眾響應奧廷加號召上街,抗議肯雅塔就職,及悼念數個月來連場警民衝突中,被警方開槍擊斃的數十名示威者。

防暴警察隨後介入,以催淚彈及橡膠子彈驅散。奧廷加批評肯雅塔是獨裁者,呼籲支持者不要絕望,他會爭取再舉行選舉。

