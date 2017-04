執行移民法常捱批 國安部長叫議員閉嘴

By

【KTSF 游瑋珊報導】

針對移民的執法近日惹來爭議,國土安全部長克利(John Kelley)歸咎公眾道聽途說就亂批評,更挑戰持反對立場的議員,叫他們拿出勇氣修例,否則就閉嘴。

克利就反恐和移民等一系列議題發表演說,形容美國面臨的恐襲威脅,比當年911事件時有過之而無不及,他特別提到關注來自本土的威脅。

克利說:”互聯網煽動暴力,恐怖組織從世界各方對易受影響的人散播和宣揚仇恨。”



特朗普總統上台以來,持反恐和打擊罪行旗幟力推收緊移民的政策,與此同時,國土安全部旗下的前線人員在邊防執法,卻屢受質疑是否太重手,克利沒拿出實質理據反駁,只歸咎公眾道聽途說。

克利說:”執法人員往往受奚落受侮辱,公眾言論如法庭公審,指控沒理據,已被定罪,公眾彷如街頭律師和發言人,議員如不喜歡我們執行的法例,那得有勇氣尋求改例,不然就閉嘴 ,支持我們在前線的人員。”

特朗普自1月上任以來,共拘捕超過21,000非法移民,比去年同期的16,000人多。

