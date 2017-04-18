執行移民法常捱批 國安部長叫議員閉嘴

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【KTSF 游瑋珊報導】

針對移民的執法近日惹來爭議，國土安全部長克利（John Kelley）歸咎公眾道聽途說就亂批評，更挑戰持反對立場的議員，叫他們拿出勇氣修例，否則就閉嘴。

克利就反恐和移民等一系列議題發表演說，形容美國面臨的恐襲威脅，比當年911事件時有過之而無不及，他特別提到關注來自本土的威脅。

克利說：”互聯網煽動暴力，恐怖組織從世界各方對易受影響的人散播和宣揚仇恨。”



特朗普總統上台以來，持反恐和打擊罪行旗幟力推收緊移民的政策，與此同時，國土安全部旗下的前線人員在邊防執法，卻屢受質疑是否太重手，克利沒拿出實質理據反駁，只歸咎公眾道聽途說。

克利說：”執法人員往往受奚落受侮辱，公眾言論如法庭公審，指控沒理據，已被定罪，公眾彷如街頭律師和發言人，議員如不喜歡我們執行的法例，那得有勇氣尋求改例，不然就閉嘴 ，支持我們在前線的人員。”

特朗普自1月上任以來，共拘捕超過21,000非法移民，比去年同期的16,000人多。

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