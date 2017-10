白宮幕僚長挺身護特朗普 譴責女議員把慰問亡兵家屬政治化

By

特朗普總統早前致電慰問一名亡兵家屬,被在場聽到對話的一名民主黨女國會議員指,特朗普發出不敬的言論,針對有關指責,白宮幕僚長凱利週四罕有地召開臨時記者會挺身護主,譴責該名女國會議員把總統慰問亡兵家屬這項”神聖”任務政治化。

凱利在記者會中,主動提及在2010年阿富汗戰爭中陣亡的兒子,來反駁佛羅里達州女國會議員Frederica Wilson的言論,Wilson本週稍早指稱,特朗普致電慰問早前在尼日爾陣亡的士兵的家屬時,言論不敬。

凱利週四以緩慢但堅定的語調說,他對Wilson聽到這段對話,再用來攻擊總統感到”心碎”,他說對有國會議員聽到這段對話感到震驚,他感到震驚,因為他認為這一刻是神聖的。

特朗普堅決否認他在慰問電話中有言論不敬,不過有關慰問亡兵家屬的是非,其實是由他本人挑起,他早前說相比前任總統,他會親自致電慰問亡兵家屬,並指稱其他總統沒有或很少這樣做,並指稱凱利的兒子陣亡時,前總統奧巴馬也沒有致電給凱利。

凱利週四證實奧巴馬的確沒有致電給他,但他明確指出這並非批評,他說他知道並非所有總統都會致電慰問,以他所知總統都只是寫信問候。

凱利說,在特朗普上任後,他曾敦促特朗普不要致電慰問亡兵家屬,他當時對特朗普說:”你不能做任何事情來減輕這些家庭的擔子。”

而當特朗普說希望這樣做時,凱利向特朗普披露Joseph Dunford將軍,亦即現任參謀長聯席會議主席,在凱利的兒子殉職時,對他說的一番話,Dunford將軍當時說,他兒子”在遇害時,正是做他想做的事,他知道他在做甚麼,他知道可能會發生甚麼事,因為美國正陷入戰爭”。

Dunford將軍還對凱利說,兒子”死時有最優秀的人,他的朋友陪伴著,總統(特朗普)當天就是想向在尼日爾殉職的亡兵的家屬說出這番話”。

Wilson指稱,特朗普週二致電給亡兵David Johnson的家屬時,她剛巧與家屬同在車中,她說特朗普對Johnson的遺孀說,”在你參軍時,你早知道這事情有可能發生….雖然仍然傷痛”,她亦說特朗普以”你的男人”(your guy)來形容Johnson也屬不敬。

凱利的29歲兒子Robert Kelly,是於2010年在阿富汗誤踩地雷而身亡。

