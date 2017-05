Kushner涉嫌通俄案 特朗普指媒體炒作假新聞

By

【KTSF】

消息曝光後 ,特朗普班子連忙拆彈。國安顧問及國土安全部長都說,政府之間建立後門通訊都很正常,毋須擔心。

但有前任情報官員就說,這種事前所未聞,令人非常關注。

有情報界分析更指出,政府之間建立通訊渠道是好正常。不正常的是,當時特朗普未上任。就算他團隊要與某個國家接觸,奧巴馬政府也會協助。而不是要刻意避開奧巴馬政府,要求用俄國大使館的設備與普田通訊。即使只是談敘利亞問題都不合規矩,更何況對方是與美國敵對的俄羅斯。

消息指,俄國大使據講對Kushner這種要求也非常吃驚。

俄國官員之間的對話據講被截聽到,首先由華盛頓郵報披露。被撤職的國家安全顧問Michael Flynn據講當時也在場。有國會民主黨人要求徹查事件。

就連一些國會共和黨人都認為,Kushner的行為不妥。

陪同特朗普出訪的Kushner面對危機也縮短行程,因為他不想在這個敏感時刻在特朗普的身邊。

特朗普重申支持Kushner。又說Kushner為國家做事,對他有絕對信心。

