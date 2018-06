Kellogg穀類食品疑染沙門 全美60人不適

By

聯邦食品及藥物管理局(FDA)週四發出警告指,Kellogg公司一款cereal穀類食品,可能受到沙門氏菌污染,需要回收。

Kellogg公司週四宣布自願回收Kellogg’s Honey Smacks cereal,包括23安士家庭裝,UPC碼為3800014810,及15.3安士包裝,UPC號碼3800039103,包裝上的最佳食用日期由2018年6月14日至2019年6月14日。

FDA表示,全國30個州的60人感染沙門氏菌不適,初步證據顯示,這款Kellogg’s Honey Smacks cereal可能與這次的沙門氏菌爆發有關,FDA正檢查生產這款Kellogg食品的廠房。

Kellogg公司呼籲消費者,若購買了這款食品應立即丟棄,並可聯絡Kellogg公司要求全額退款,詳請可以上kelloggs.com/honeysmacksrecall查詢。

