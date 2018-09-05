大法官提名人Brett Kavanaugh拒回答特朗普應否傳召作證

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【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh週三第二天在國會參議院接受確認聽證，他強調司法獨立的重要，但他拒絕回答關於在通俄案調查中，特朗普是否需要傳召作證。

有不少國會參議員擔心，Kavanaugh如果通過確認提名，將來在最高法院判案時，會站在特朗普的一邊，在審判墮胎、槍械等議題時，令最高法院向右傾。

參議院司法委員會主席，本身也是共和黨籍的Chuck Grassley問，Kavanaugh獲得特朗普提名，將來他判案時，是否會不受特朗普的影響。

Kavanaugh就表示，無人凌駕於法律之上，他強調不會受到政治和公眾壓力所影響，他又多次重申司法獨立的重要。

針對通俄案調查，特別檢察官穆勒有可能傳召特朗普作證，對於這個問題，委員會成員、民主黨籍的加州聯邦參議員范士丹問，總統是否一定要回應傳召呢？Kavanaugh就避開說，對假設的問題，他不可以給予答案，他只是說，最高法院從未回答過這問題。

Kavanaugh也拒絕回答，特朗普是否可以特赦自己，又或者特赦他人，來交換這個人不會頂證特朗普。

有議員也關注到，Kavanaugh上台，將會對婦女權益不利，有機會推翻1973年Roe v. Wade案例，當年最高法院裁定婦女有權墮胎。

Kavanaugh就說，尊重先例裁決很重要，先例就是植根於憲法裡面。

正如週二一樣，在場的20多名示威者經常打斷聽證，他們大叫反對Kavanaugh提名，結果被護送離場，示威者指 參議員的提問是關乎總統行政權力，並非假設，應該要回答。

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