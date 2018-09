大法官提名人Brett Kavanaugh拒回答特朗普應否傳召作證

By

聯邦最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh週三第二天在國會參議院接受確認聽證,他強調司法獨立的重要,但他拒絕回答關於在通俄案調查中,特朗普是否需要傳召作證。

有不少國會參議員擔心,Kavanaugh如果通過確認提名,將來在最高法院判案時,會站在特朗普的一邊,在審判墮胎、槍械等議題時,令最高法院向右傾。

參議院司法委員會主席,本身也是共和黨籍的Chuck Grassley問,Kavanaugh獲得特朗普提名,將來他判案時,是否會不受特朗普的影響。

Kavanaugh就表示,無人凌駕於法律之上,他強調不會受到政治和公眾壓力所影響,他又多次重申司法獨立的重要。

針對通俄案調查,特別檢察官穆勒有可能傳召特朗普作證,對於這個問題,委員會成員、民主黨籍的加州聯邦參議員范士丹問,總統是否一定要回應傳召呢?Kavanaugh就避開說,對假設的問題,他不可以給予答案,他只是說,最高法院從未回答過這問題。

Kavanaugh也拒絕回答,特朗普是否可以特赦自己,又或者特赦他人,來交換這個人不會頂證特朗普。

有議員也關注到,Kavanaugh上台,將會對婦女權益不利,有機會推翻1973年Roe v. Wade案例,當年最高法院裁定婦女有權墮胎。

Kavanaugh就說,尊重先例裁決很重要,先例就是植根於憲法裡面。

正如週二一樣,在場的20多名示威者經常打斷聽證,他們大叫反對Kavanaugh提名,結果被護送離場,示威者指 參議員的提問是關乎總統行政權力,並非假設,應該要回答。

