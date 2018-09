再有女子稱曾遭大法官提名人性騷擾

By

【i-CABLE】

再多一名女子指控遭獲提名出任美國最高法院大法官的卡瓦諾(Brett Kavanaugh)性騷擾,卡瓦諾否認事件,另外、指控他企圖強姦的女教授福特與參議院司法委員會達成協議,將於週四出席聽證會接受質詢。

最新的指控來自53歲、在志願機構做義工的羅德里格斯,她向美國《紐約客》雜誌披露,1983年在耶魯大學一個宿舍派對遭飲醉酒、當時是新生的卡瓦諾當眾性騷擾,卡瓦諾先向她露械,再將性器官貼近她的臉,然後大笑。

羅德里格斯將卡瓦諾推開,她承認自己當時都有飲酒,但仍然感到尷尬、羞愧及被侮辱,呼籲聯邦調查局調查事件。

卡瓦諾否認指控,表示”從沒發生過這樣的事”,明顯是抹黑,他期待出席聽證會,說出真相、為自己辯護,白宮亦批評指控是連串抹黑行動之一,是”有預謀地摧毀一個好人”,據了解特朗普總統已知悉事件,仍然支持卡瓦諾出任最高法院大法官。

至於最先指控多年前被卡瓦諾企圖強姦的福特,她的代表律師與參議院司法委員會,兩黨代表達成協議,確認福特將在週四上午10時出席聽證會接受質詢,屆時,卡瓦諾會先被質詢,之後才到福特,但委員會拒絕傳召其他證人作供,包括福特聲稱事發時在場的卡瓦諾朋友。

據報卡瓦諾計劃向委員會呈上他在事發當年的行事曆,顯示他沒有出席福特指控他企圖強姦的那次派對,以及當時與他為伴的人,並不包括福特。

雙方仍在磋商聽證會其他安排,包括由誰負責提問,委員會現時由共和黨11名男性參議員主導,憂慮在#MeToo運動的背景下,因提問性侵事件,會影響11月中期選舉選情,共和黨計劃外聘女律師負責提問,不過福特的律師認為參議員應承擔這個責任。

