聯邦大法官提名人Brett Kavanaugh首天確認聽證現亂局

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh,週二開始接受國會參議院的第一天確認聽證就出現混亂,有議員質疑這位保守派法官在多項議題上的立場,也有民主黨議員要求押後他的聽證到11月中期選舉過後。

屬於保守建制派的Kavanaugh,在參議院司法委員會接受聽證前就發放他的開場白,試圖降低對他的提名爭議,也試圖向外界表示他不會令最高法院向右傾。

他聲稱將會樣樣都”依足法律去做”,即是不會以個人觀點來判案,出席聽證會的共和黨人盛讚他,但民主黨人就反對他,認為他是特朗普的代理人,到最高法院維護特朗普的利益,並執行共和黨的議程。

有民主黨人要求聽證會押後舉行,等大家有時間去查檔案,了解此人過去的紀錄,尤其是要了解他在小布殊政府任職期間對政策的影響,以及他出任法官後的案件判例,但遭到司法委員會主席Chuck Grassley拒絕。

民主黨人多次表明不滿白宮封鎖10萬份文件,不讓外界查閱,到了聽證會舉行前幾個小時,共和黨人有突然發放4萬份文件,民主黨人質問何處有時間查閱,指聽證會不正常。

新澤西州民主黨參議員Cory Booker說:”沒有文件,我們設法隱藏甚麼?為何這麼趕?我們隱藏甚麼?這委員會違反致力爭取的透明度價值觀,這聽證過程太趕,無需要,我要求至少表決動議。”

民主黨人異口同聲指責聽證程序十分怪異,加上有示威者在場高聲抗議,令警衛人員介入拉人。

有共和黨人指民主黨人用”暴民法則”逼人就範。

在議會大廳外,示威者當中最引人注意的是一班少女扮成電視劇《侍女傳 Handmaid’s Tale》劇中人,這套劇是講某個共和國男人絕對主宰社會 ,女人受控制,受剝削,沒有工作自由 ,也不能擁有財產。

示威者就是要以這個形象,來諷刺共和黨的性質與作風,當中也特出了一個信息,就是關注Kavanaugh上台,就會對婦女權益不利,很可能會推翻婦女墮胎權的案例。

參議院司法委員會主席Chuck Grassley說,週二出現的混亂是他過去15年確認聽證中從未見過的。

共和黨籍的德州參議員Ted Cruz認同,今次聽證是政治把戲,是關乎在白宮的特朗普,多過關於Kavanaugh的法律工作背景。

Cruz這番話,令他向Kavanaugh道歉。

在混亂期間,Kavanaugh表現沈默,最後他被護送離場。

53歲的Kavanaugh過去12年在首都華盛頓的聯邦上訴法院工作,他的保守作風紀錄包括,他去年站在特朗普政府一邊,阻擋一名懷孕的移民少女墮胎,理由是政府保護胎兒的生命,預料聽證維持幾天。

