【i-CABLE】

聯邦參議院司法委員會再召開會議,討論最高法院大法官人選卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的提名,稍後將會表決是否推薦確認提名,在表決前,被視為關鍵票之一的共和黨參議員Jeff Flake宣布,會投票通過卡瓦諾的提名。

委員會多名成員在投票前再次發言,21名委員中,共和黨佔11人,民主黨有10人,原本未有表態的亞利桑那州共和黨參議員弗拉克會前表明會投票支持卡瓦諾。

委員會將於香港時間週六凌晨一時半投票,共和黨希望委員會盡快向參議院推薦確認卡瓦諾的提名,讓參議院最快可於下周初表決,若再獲通過,卡瓦諾將成為第二位特朗普任命的最高法院大法官。

