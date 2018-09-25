Kavanaugh否認曾性騷擾任何人 再有女子計劃公開指控

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統提名Brett Kavanaugh做聯邦最高法院大法官的參議院提名確認聽證又生波折，再有一名女子出來指控Kavanaugh性騷擾，另外，前A片艷星Stormy Daniels的代表律師透露，將會有第三名女子指控Kavanaugh涉嫌性侵她，而且有證人可以頂證Kavanaugh。

指控Kavanaugh性騷擾的第二女子稱，35年前，被當時是大學同學的Kavanaugh非禮。

這名女子是53歲的Deborah Ramirez，她是Kavanaugh耶魯大學的同學，她向New Yorker報紙聲稱，在1983年至1984學年，Kavanaugh在宿舍一個派對上露體，又做出不文動作非禮她，她要將他推開，Ramirez表示，當時他們都有飲酒。

當這個報導週日晚刊登之後，Kavanaugh立即發表聲明，強烈否認指控，白宮與Kavanaugh都說，這個純粹是抹黑。

特朗普繼續說，全力支持Kavanaugh，而Kavanaugh就揚言，不會因此被嚇倒而退出提名確認程序。

Kavanaugh說：”我不會讓虛假指控使我們退出這確認程序，我們正尋求公平程序，讓我可以維護自己的正直。”

參議院共和黨領袖麥康尼就在參議院憤怒地指，民主黨人”將他們所能製造的所有污泥拋向Kavanaugh”來抹黑他。

麥康尼說：”民主黨人決定採用他們的策略，押後、防礙、抵抗，不論如何、不論真相，他們會盡力阻止這位合資格經驗豐富的提名人。”

麥康尼又說，第一個指控Kavanaugh企圖性侵她的女教授Christine Blasey Ford，將會如期在週四到參議院親身作證，然後跟著參議院全院就會對Kavanaugh的提名確認進行表決，但他無講明那一天表決。

參議院民主黨領袖Chuck Schumer指，如果麥康尼和其他共和黨人認為這些性騷擾指控是抹黑的話，就應該讓FBI進行調查。

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