Kavanaugh否認曾性騷擾任何人 再有女子計劃公開指控

特朗普總統提名Brett Kavanaugh做聯邦最高法院大法官的參議院提名確認聽證又生波折,再有一名女子出來指控Kavanaugh性騷擾,另外,前A片艷星Stormy Daniels的代表律師透露,將會有第三名女子指控Kavanaugh涉嫌性侵她,而且有證人可以頂證Kavanaugh。

指控Kavanaugh性騷擾的第二女子稱,35年前,被當時是大學同學的Kavanaugh非禮。

這名女子是53歲的Deborah Ramirez,她是Kavanaugh耶魯大學的同學,她向New Yorker報紙聲稱,在1983年至1984學年,Kavanaugh在宿舍一個派對上露體,又做出不文動作非禮她,她要將他推開,Ramirez表示,當時他們都有飲酒。

當這個報導週日晚刊登之後,Kavanaugh立即發表聲明,強烈否認指控,白宮與Kavanaugh都說,這個純粹是抹黑。

特朗普繼續說,全力支持Kavanaugh,而Kavanaugh就揚言,不會因此被嚇倒而退出提名確認程序。

Kavanaugh說:”我不會讓虛假指控使我們退出這確認程序,我們正尋求公平程序,讓我可以維護自己的正直。”

參議院共和黨領袖麥康尼就在參議院憤怒地指,民主黨人”將他們所能製造的所有污泥拋向Kavanaugh”來抹黑他。

麥康尼說:”民主黨人決定採用他們的策略,押後、防礙、抵抗,不論如何、不論真相,他們會盡力阻止這位合資格經驗豐富的提名人。”

麥康尼又說,第一個指控Kavanaugh企圖性侵她的女教授Christine Blasey Ford,將會如期在週四到參議院親身作證,然後跟著參議院全院就會對Kavanaugh的提名確認進行表決,但他無講明那一天表決。

參議院民主黨領袖Chuck Schumer指,如果麥康尼和其他共和黨人認為這些性騷擾指控是抹黑的話,就應該讓FBI進行調查。

