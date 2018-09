聯邦大法官提名人否認高中時曾與人有不當性行為

By

聯邦最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh週五被爆在就讀高中時曾有不當性行為,Kavanaugh週五斷言否認指控。

Kavanaugh在白宮發放的聲明中說:”我謹明確和清晰地否認有關指控,我在高中或任何時候都沒有做過此事。”

加州民主黨聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)稱,她早前收到一些關於Kavanaugh的資料,並已轉交聯邦調查局處理,但她拒絕透露資料的詳情。

而根據《紐約客》雜誌的報導,事發於Kavanaugh就讀Georgetown Preparatory學校時出席的一場派對,提出指控的女事主在附近一間學校就讀。

《紐約客》雜誌稱,女事主向民主黨人去信,講及有關指控,一名民主黨助理和另一名人士已向美聯社證實,指控是涉及性,另外兩人向美聯社證實,事發於Kavanaugh就讀高中時。

指控曝光後,Kavanaugh的支持者即時作出反擊,在高中時已認識Kavanaugh的65名女性發出聯署信,稱Kavanaugh”一直以有禮和尊重的態度對待女性”。

白宮亦形容,范士丹此舉,是要在最後一刻延遲表決Kavanaugh的提名。

聯邦參議院司法委員會已完成對Kavanaugh的確認提名聽證會,下週四將會表決是否將Kavanaugh的提名,提呈全院表決。

