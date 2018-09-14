聯邦大法官提名人否認高中時曾與人有不當性行為

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【KTSF】

聯邦最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh週五被爆在就讀高中時曾有不當性行為，Kavanaugh週五斷言否認指控。

Kavanaugh在白宮發放的聲明中說：”我謹明確和清晰地否認有關指控，我在高中或任何時候都沒有做過此事。”

加州民主黨聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）稱，她早前收到一些關於Kavanaugh的資料，並已轉交聯邦調查局處理，但她拒絕透露資料的詳情。

而根據《紐約客》雜誌的報導，事發於Kavanaugh就讀Georgetown Preparatory學校時出席的一場派對，提出指控的女事主在附近一間學校就讀。

《紐約客》雜誌稱，女事主向民主黨人去信，講及有關指控，一名民主黨助理和另一名人士已向美聯社證實，指控是涉及性，另外兩人向美聯社證實，事發於Kavanaugh就讀高中時。

指控曝光後，Kavanaugh的支持者即時作出反擊，在高中時已認識Kavanaugh的65名女性發出聯署信，稱Kavanaugh”一直以有禮和尊重的態度對待女性”。

白宮亦形容，范士丹此舉，是要在最後一刻延遲表決Kavanaugh的提名。

聯邦參議院司法委員會已完成對Kavanaugh的確認提名聽證會，下週四將會表決是否將Kavanaugh的提名，提呈全院表決。

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