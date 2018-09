指控大法官提名人性侵女教授願意作證 但有條件

By

【KTSF張麗月報導】

聯邦最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh,被指多年前性侵高中女生的事,涉案的女教授透過律師表示,她有可能會作證,但條件是必須確保她的人身安全,和在公平環境下才會作證。

指控Kavanaugh在30多年前的1982年,兩人還是高中生時,在派對上性侵她的女教授Christine Blasey Ford,週四透過律師表示,她希望出席下星期參議院司法委員會作證,指控Kavanaugh企圖性侵她。

Ford的律師Debra Katz說,Ford女士很想作證,但因為她曾經收到死亡威脅,因此要開出條件,要求雙方必須達成協議,以確保Ford在公平和安全情況下作證,而基於安全理由,她與家人也已搬去其他地方。

律師在電郵中也指出,在Ford未現身作證之前,Ford強烈希望司法委員會准許徹查她對Kavanaugh的指控。

司法委員會主席 共和黨籍的Chuck Grassley表示,為了令到Ford女士感到舒服,Ford可以公開或者私下作證,他甚至提出可以派委員會助理去到Ford加州的寓所幫她作證。

司法委員會原定下星期一舉行公聽會,以便Kavanaugh和Ford各自交代當年發生的事,但Ford的律師週四表示,這個聽證太快舉行,在星期一作證是不可能的事,而共和黨人就表示,樂意見到Ford正在與司法委員會接觸。

今次的性侵指控,有可能影響到Kavanaugh是否能夠通過提名確認做最高法院大法官,共和黨人就指民主黨人”騎劫”這個提名確認程序,來滿足他們的政治目的。

