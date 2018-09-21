指控大法官提名人性侵女教授願意作證 但有條件

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【KTSF張麗月報導】

聯邦最高法院大法官提名人Brett Kavanaugh，被指多年前性侵高中女生的事，涉案的女教授透過律師表示，她有可能會作證，但條件是必須確保她的人身安全，和在公平環境下才會作證。

指控Kavanaugh在30多年前的1982年，兩人還是高中生時，在派對上性侵她的女教授Christine Blasey Ford，週四透過律師表示，她希望出席下星期參議院司法委員會作證，指控Kavanaugh企圖性侵她。

Ford的律師Debra Katz說，Ford女士很想作證，但因為她曾經收到死亡威脅，因此要開出條件，要求雙方必須達成協議，以確保Ford在公平和安全情況下作證，而基於安全理由，她與家人也已搬去其他地方。

律師在電郵中也指出，在Ford未現身作證之前，Ford強烈希望司法委員會准許徹查她對Kavanaugh的指控。

司法委員會主席 共和黨籍的Chuck Grassley表示，為了令到Ford女士感到舒服，Ford可以公開或者私下作證，他甚至提出可以派委員會助理去到Ford加州的寓所幫她作證。

司法委員會原定下星期一舉行公聽會，以便Kavanaugh和Ford各自交代當年發生的事，但Ford的律師週四表示，這個聽證太快舉行，在星期一作證是不可能的事，而共和黨人就表示，樂意見到Ford正在與司法委員會接觸。

今次的性侵指控，有可能影響到Kavanaugh是否能夠通過提名確認做最高法院大法官，共和黨人就指民主黨人”騎劫”這個提名確認程序，來滿足他們的政治目的。

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