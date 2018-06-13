舊金山日落區華裔市參事湯凱蒂宣布不競逐連任

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代表舊金山日落區的華裔市參事湯凱蒂（Katy Tang）週二突然宣布決定不會競選連任，至於下一步會怎麼走，目前還不確定，消息震撼社區，而她的決定也為今年11月的日落區市議員選舉投下巨大的變數。

湯凱蒂週二傍晚發表親筆簽名的公開信，宣布將不會角逐今年11月的選舉，也就是不再連任。

她表示心情很複雜的向大家宣布這個消息，湯凱蒂說，過去5年半以來，做為第4區的市參事感到非常榮幸，也感謝社區的支持。

她在第4區從議員助理做起，已經長達將近12年了，現在是在自己的人生中追求改變以及挑戰的時候了，雖然她還不知道下一步要怎麼走，但個人的成長是她所珍惜和追求的。

她在信中特別感謝已故舊金山市長李孟賢和舊金山估值官朱嘉文，她感謝李孟賢任命她擔任代理市參事，也感謝朱嘉文給了她第一份工作，兩人都是她從29歲擔任公職以來的表率。

湯凱蒂原本是舊金山市參事朱嘉文的助理，2012年朱嘉文當選舊金山估值官，時任市長李孟賢指派湯凱蒂代理其市參事職缺。

其後湯凱蒂在2013年年底競選該公職，順利當選，並在2014年1月上任。

原本她符合資格在今年11月的選舉競選連任，如今她決定不選，接下來是否還有華裔出來競選該職位，格外受到關注。

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