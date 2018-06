舊金山日落區華裔市參事湯凱蒂宣布不競逐連任

By

代表舊金山日落區的華裔市參事湯凱蒂(Katy Tang)週二突然宣布決定不會競選連任,至於下一步會怎麼走,目前還不確定,消息震撼社區,而她的決定也為今年11月的日落區市議員選舉投下巨大的變數。

湯凱蒂週二傍晚發表親筆簽名的公開信,宣布將不會角逐今年11月的選舉,也就是不再連任。

她表示心情很複雜的向大家宣布這個消息,湯凱蒂說,過去5年半以來,做為第4區的市參事感到非常榮幸,也感謝社區的支持。

她在第4區從議員助理做起,已經長達將近12年了,現在是在自己的人生中追求改變以及挑戰的時候了,雖然她還不知道下一步要怎麼走,但個人的成長是她所珍惜和追求的。

她在信中特別感謝已故舊金山市長李孟賢和舊金山估值官朱嘉文,她感謝李孟賢任命她擔任代理市參事,也感謝朱嘉文給了她第一份工作,兩人都是她從29歲擔任公職以來的表率。

湯凱蒂原本是舊金山市參事朱嘉文的助理,2012年朱嘉文當選舊金山估值官,時任市長李孟賢指派湯凱蒂代理其市參事職缺。

其後湯凱蒂在2013年年底競選該公職,順利當選,並在2014年1月上任。

原本她符合資格在今年11月的選舉競選連任,如今她決定不選,接下來是否還有華裔出來競選該職位,格外受到關注。

