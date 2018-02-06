堪州大學教授逾期居留30年 上月被移民局扣查

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【KTSF 江良慧報導】

堪薩斯州一個大學化學教授，因為30年前來美時逾期居留，日前被移民及海關執法局（ICE）人員帶走，當地有超過25,000人聯署請願信，要求當局不要把他遞解出境。

沒有父親的家並不是家，Syed Ahmed Jamal的3名子女在請願信上懇求當局，不要把父親遞解出境。

1月24日，Jamal準備送子女上學時，在家前院被捕，之後，有數萬人加入簽署請願信，也有人寫信表達支持．

Park大學的校長也準備寫信為他求情，他向當地電視台發表聲明，說”我們希望有其他選擇，讓這名丈夫、父親，我們珍重的社會成員、科學家和教育家，留在美國”。

Jamal本人也致函當局，說擔心返回孟加拉後的人身安全。

作為一名少數族裔，他是歧視和暴力對待的目標，他兒子Taseen在請願信中說，若父親被遣返，他和弟妹和父親可能永不再見，原因是父親要等很久才可以重返美國，或至少要10年才能家庭團聚。

ICE就發表聲明說，移民上訴委員會在2013年否決Jamal申請留在美國的上訴，所以才會在今年拘捕他。

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