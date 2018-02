堪州大學教授逾期居留30年 上月被移民局扣查

By

【KTSF 江良慧報導】

堪薩斯州一個大學化學教授,因為30年前來美時逾期居留,日前被移民及海關執法局(ICE)人員帶走,當地有超過25,000人聯署請願信,要求當局不要把他遞解出境。

沒有父親的家並不是家,Syed Ahmed Jamal的3名子女在請願信上懇求當局,不要把父親遞解出境。

1月24日,Jamal準備送子女上學時,在家前院被捕,之後,有數萬人加入簽署請願信,也有人寫信表達支持.

Park大學的校長也準備寫信為他求情,他向當地電視台發表聲明,說”我們希望有其他選擇,讓這名丈夫、父親,我們珍重的社會成員、科學家和教育家,留在美國”。

Jamal本人也致函當局,說擔心返回孟加拉後的人身安全。

作為一名少數族裔,他是歧視和暴力對待的目標,他兒子Taseen在請願信中說,若父親被遣返,他和弟妹和父親可能永不再見,原因是父親要等很久才可以重返美國,或至少要10年才能家庭團聚。

ICE就發表聲明說,移民上訴委員會在2013年否決Jamal申請留在美國的上訴,所以才會在今年拘捕他。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。