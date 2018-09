Kaiser醫院員工示威 不滿院方聘外判工減福利（視頻）

By

週一是勞工節假期,在不少人休息的同時,過千名Kaiser醫院員工及工會代表選擇走上街頭,抗議院方大幅削減開支,並計劃聘請外判員工,取代現有員工,示威者一度在馬路上靜坐,在警方的協調下最終和平散去。

過千名Kaiser員工及工會代表週一早上在奧克蘭市(屋崙)的Mosswood遊樂場起步,遊行去附近的Kaiser醫院集會。

示威者指,Kaiser的財政儲備有290億,去年的盈餘過億元,行政總裁的年薪達到1,000萬,但Kaiser反而計劃削減開支,在洛杉磯及灣區多間醫院聘請較低薪金的外判工,取代現有的員工。

工會代表王兆倫(Alan Wong)說:”他們有那麼多錢,為什麼他們需要請外判,代替我們的工人,聘請外面的人,給他們(外判)少一點錢,他們很貪心,我們一定會出來,告訴Kaiser,我們一定會幫我們的會員。”

根據工會提供的資料顯示,受影響的工種包括護士助理、藥房貨倉員工、接線生、穿梭巴士司機及停車場服務員等約900個職位。

Kaiser醫院園丁Asa Bowman說:”我在Kaiser工作了27年,突然間,我可能會失業,這令我很傷心,原因是什麼?Kaiser有錢,有300億儲備,每年賺40億,我需要醫療保險,我需要這份工,我要供樓。”

工會指,Kaiser即將在10月份展開這一系列削減開支行動,不過至今院方仍未願意與工會談判,工會指,只要Kaiser能以職員的福利為大前提,已經準備好隨時談判。

集會過後行動再升級,大約20名示威者圍圈,在Kaiser對開的馬路上靜坐,其餘的示威者亦站在馬路上聲援,行動持續十多分鐘。

警方先多次警告示威者,叫他們不要霸佔馬路,不過示威者不肯就範,警方於是派人請他們離開,並逐一登記他們的身分,集會最終和平結束。

Kaiser醫院回覆本台查詢時指,工會這次的行動不是罷工,無影響醫院的服務,院方強調,醫院一直擴大,而且正不斷增加職位,自2015年起,在全加州就增加13,000個職位,工會的行動完全曲解了Kaiser一向對工人的保障與承諾,亦破壞雙方的關係,Kaiser對此感到失望。

