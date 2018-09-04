Kaiser醫院員工示威 不滿院方聘外判工減福利（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

週一是勞工節假期，在不少人休息的同時，過千名Kaiser醫院員工及工會代表選擇走上街頭，抗議院方大幅削減開支，並計劃聘請外判員工，取代現有員工，示威者一度在馬路上靜坐，在警方的協調下最終和平散去。

過千名Kaiser員工及工會代表週一早上在奧克蘭市（屋崙）的Mosswood遊樂場起步，遊行去附近的Kaiser醫院集會。

示威者指，Kaiser的財政儲備有290億，去年的盈餘過億元，行政總裁的年薪達到1,000萬，但Kaiser反而計劃削減開支，在洛杉磯及灣區多間醫院聘請較低薪金的外判工，取代現有的員工。

工會代表王兆倫（Alan Wong）說：”他們有那麼多錢，為什麼他們需要請外判，代替我們的工人，聘請外面的人，給他們（外判）少一點錢，他們很貪心，我們一定會出來，告訴Kaiser，我們一定會幫我們的會員。”

根據工會提供的資料顯示，受影響的工種包括護士助理、藥房貨倉員工、接線生、穿梭巴士司機及停車場服務員等約900個職位。

Kaiser醫院園丁Asa Bowman說：”我在Kaiser工作了27年，突然間，我可能會失業，這令我很傷心，原因是什麼？Kaiser有錢，有300億儲備，每年賺40億，我需要醫療保險，我需要這份工，我要供樓。”

工會指，Kaiser即將在10月份展開這一系列削減開支行動，不過至今院方仍未願意與工會談判，工會指，只要Kaiser能以職員的福利為大前提，已經準備好隨時談判。

集會過後行動再升級，大約20名示威者圍圈，在Kaiser對開的馬路上靜坐，其餘的示威者亦站在馬路上聲援，行動持續十多分鐘。

警方先多次警告示威者，叫他們不要霸佔馬路，不過示威者不肯就範，警方於是派人請他們離開，並逐一登記他們的身分，集會最終和平結束。

Kaiser醫院回覆本台查詢時指，工會這次的行動不是罷工，無影響醫院的服務，院方強調，醫院一直擴大，而且正不斷增加職位，自2015年起，在全加州就增加13,000個職位，工會的行動完全曲解了Kaiser一向對工人的保障與承諾，亦破壞雙方的關係，Kaiser對此感到失望。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。