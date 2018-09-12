南加病人大鬧Kaiser醫院 掏出手槍被警拘捕

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南加州Downey市週二早上有人懷疑在一間醫療中心大鬧，期間還亮出手槍，警方拘捕一名34歲男子。

Downey市警局長Carl Charles說：”警員到場後，即往涉案男子所在的大樓，遇到該男子後，他即自首，他已被捕正被扣留。”

事發在Downey的Kaiser Permanente醫療中心，警員一度封鎖並疏散裡面的人。

有目擊者表示，一名男子懷疑因為預約問題發怒，先踢牆又敲打大門，繼而將桌椅拋出窗外，之後更亮槍。

警方表示，沒證據顯示他曾開槍，事件中也沒人受傷。

另外，在拉斯維加斯一間高中就發生槍擊案，一名18歲青年在Canyon Springs高中的棒球場中槍，送院後不治，目前未知死者是否該校學生。

警方表示，事發在下午2時許，當時仍有400多名學生在校內參與課外活動，警方封鎖學校搜查後，相信並沒其他人受傷。

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