南加病人大鬧Kaiser醫院 掏出手槍被警拘捕

By

【KTSF】

南加州Downey市週二早上有人懷疑在一間醫療中心大鬧,期間還亮出手槍,警方拘捕一名34歲男子。

Downey市警局長Carl Charles說:”警員到場後,即往涉案男子所在的大樓,遇到該男子後,他即自首,他已被捕正被扣留。”

事發在Downey的Kaiser Permanente醫療中心,警員一度封鎖並疏散裡面的人。

有目擊者表示,一名男子懷疑因為預約問題發怒,先踢牆又敲打大門,繼而將桌椅拋出窗外,之後更亮槍。

警方表示,沒證據顯示他曾開槍,事件中也沒人受傷。

另外,在拉斯維加斯一間高中就發生槍擊案,一名18歲青年在Canyon Springs高中的棒球場中槍,送院後不治,目前未知死者是否該校學生。

警方表示,事發在下午2時許,當時仍有400多名學生在校內參與課外活動,警方封鎖學校搜查後,相信並沒其他人受傷。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。