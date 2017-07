高院就旅遊禁令作新裁決 特朗普政府可收緊難民入境

By

【KTSF】

聯邦最高法院週三裁定,特朗普政府可以向難民實施更嚴格的入境限制,直至上訴法院就其旅遊禁令作出裁決為止。

但高院大法官仍維持下級法院的裁決,讓來自6個穆斯林為主國家的遊客,可較容易入境美國。

聯邦地方法官Derrick Watson稍早裁定,聯邦政府要讓那些已獲美國團體申請庇護的難民入境美國,特朗普政府對這項裁決提出上訴。

高院週三推翻Watson對難民的裁決,但沒有推翻擴大親屬關係的裁決,大法官表示,將交由舊金山的聯邦上訴法院再進行審理。

而在上訴法院作出裁決前,已獲宗教或慈善團體協助申請庇護的多達24,000名難民,將不可以據此申請入境來美。

高院上月裁定,特朗普政府可局部執行針對伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞和也門的旅遊令,為期90天,但指稱如果申請者在美與個人或團體有關係,將可繼續申請簽證來美,高院當時沒有明確介定這些關係的定義,只稱可包括直系親屬,或申請人已獲美國院校取錄,或獲美國公司聘用。

Watson法官在裁決中,把親屬的定義擴大,把祖父母、孫兒女、配偶的兄弟姐妹、姨母、姑姆、叔舅、姪子女和表兄弟姐妹都納入親屬範圍內,之前,親屬只介定為父母、配偶、未婚夫婦、子女、女婿、媳婦或兄弟姐妹。

高院沒有推翻這項裁決,代表該6國的旅客仍可以繼續藉著這些已在美國的親人,申請簽證來美。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。