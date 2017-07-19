高院就旅遊禁令作新裁決 特朗普政府可收緊難民入境

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【KTSF】

聯邦最高法院週三裁定，特朗普政府可以向難民實施更嚴格的入境限制，直至上訴法院就其旅遊禁令作出裁決為止。

但高院大法官仍維持下級法院的裁決，讓來自6個穆斯林為主國家的遊客，可較容易入境美國。

聯邦地方法官Derrick Watson稍早裁定，聯邦政府要讓那些已獲美國團體申請庇護的難民入境美國，特朗普政府對這項裁決提出上訴。

高院週三推翻Watson對難民的裁決，但沒有推翻擴大親屬關係的裁決，大法官表示，將交由舊金山的聯邦上訴法院再進行審理。

而在上訴法院作出裁決前，已獲宗教或慈善團體協助申請庇護的多達24,000名難民，將不可以據此申請入境來美。

高院上月裁定，特朗普政府可局部執行針對伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞和也門的旅遊令，為期90天，但指稱如果申請者在美與個人或團體有關係，將可繼續申請簽證來美，高院當時沒有明確介定這些關係的定義，只稱可包括直系親屬，或申請人已獲美國院校取錄，或獲美國公司聘用。

Watson法官在裁決中，把親屬的定義擴大，把祖父母、孫兒女、配偶的兄弟姐妹、姨母、姑姆、叔舅、姪子女和表兄弟姐妹都納入親屬範圍內，之前，親屬只介定為父母、配偶、未婚夫婦、子女、女婿、媳婦或兄弟姐妹。

高院沒有推翻這項裁決，代表該6國的旅客仍可以繼續藉著這些已在美國的親人，申請簽證來美。

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