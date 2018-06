聯邦最高法院大法官肯尼迪宣布7月退休

By

【i-CABLE】

聯邦最高法院保守派大法官肯尼迪將於下月底退休,他被為最高法院內的游離票,在多項重大議題的裁決起關鍵作用,特朗普總統感謝肯尼迪多年來為國家服務,形容他表現超卓,又稱會立即開始物色新大法官。

肯尼迪週三向特朗普提出計劃下月31日退休,他表示非常榮幸於聯邦司法機構工作,為國家服務43年,指退休是希望花更多時間陪伴家人。

特朗普感謝肯尼迪多年來的服務,形容他表現超卓。特朗普表示會立即開始物色新法官接替肯尼迪的位置,期望會挑選出一位優秀的人。

81歲的肯尼迪,1988年成為最高法院大法官,目前最高法9位大法官當中,5人屬保守派、4人屬自由派,肯尼迪則屬溫和保守派,他不時於關鍵案件投票支持自由派一方、扭轉判決,當中他又以維護同性戀者權益及言論自由見稱,2015年便因其關鍵一票,通過全國同性婚姻合法化。

外界預料特朗普將會藉此機會委任立場更堅實的保守派大法官,鞏固保守派佔多數的地位,日後可有利於廢除墮胎權、擴大對擁有槍械者的保護及加強總統逮捕和驅逐非法移民的權力。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。