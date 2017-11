By

【KTSF 江良慧報導】

AT&T收購Time Warner交易遭遇障礙,聯邦司法部週一向聯邦法院提出訴訟,要求阻止有關交易,AT&T表明會抗爭到底。

聯邦司法部的訴訟,是要阻止AT&T收購擁有電影公司Warner Brothers、HBO和包括CNN等多間電視台的Time Warner公司,總值850億元的交易。

聯邦司法部指出,收購會讓過度權利集中在一間公司,AT&T就反駁指,交易並非要收購競爭對手,因為Time Warner並非同一行業,兩間公司合併並沒有業務重疊,AT&T表明會在法庭抗爭到底。

