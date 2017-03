By

特朗普在個多星期前發出連串推文,指控奧巴馬總統在去年大選期間下令竊聽特朗普大樓。他說,大選後才發現特朗普大樓的線路受到監聽。

聯邦眾議院情報委員會要求白宮提出證據來支持特朗普這些指控。

今天到了限期仍未見白宮提交證據,反而是白宮發言人

向傳媒解釋,特朗期推文所說的 ‘竊聽’,不是指竊聽

而是泛指各種形式的監視。

這些解釋暗示,特朗普對事件的態度軟化。

參議院共和黨大老麥堅今天被記者問到時,也認為白宮這樣聲明意味特朗普自己都不信有竊聽。

麥堅較早時指事情很嚴重,叫特朗普出示證據,以便向國民交代。他又說,國家情報局局長Clapper都作證說,有關指控’完全’失實。

特朗普本人在事發以來都未有作出評論。

