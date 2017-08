紐時指特朗普政府要求司法部調動資源挑戰平權法

By

紐約時報日前報導,特朗普政府要聯邦司法部調動民權部門的資源,調查和起訴控告美國大學實行平權法(Affirmative Action)在錄取學生時歧視白人,白宮不承認也不否認這個消息,只是批評司法部內部有人洩密,而CNN則說沒有了平權法,得好處的其實是亞裔而不是白人。

紐約時報根據取得的聯邦司法部內部文件而做出有關報導,文件沒有直接說明司法部所指的平權法歧視對象是誰,但聲稱是”基於種族的故意歧視”。

紐約時報說,這是直指平權計劃的核心,而平權計劃是為了要讓大學內增多一些少數族裔學生。

紐約時報與華盛頓郵報都聲稱,白宮已經準備要打擊這種為了增加多元性而讓白人申請者更難被錄取的學校。

CNN聲稱,如果平權法被廢除,最大得益者其實不是白人,而是亞裔。

普林斯頓大學一項研究顯示,在平權法下,亞裔必須比其他少數族裔取得更高的SAT分數才獲得錄取,在2015年,有46個亞裔組織聯合向聯邦司法部投訴哈佛大學在錄取學生時,涉嫌歧視亞裔。

白宮發言人Sarah Sanders不願證實這項說法。

