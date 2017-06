南灣失蹤少女命案 謀殺罪成男子逃過死刑

By

【KTSF 游瑋珊報導】

南灣Morgan Hill少女Sierra LaMar無屍命案,一級謀殺罪成的男子有望逃過死刑,陪審團一致建議判他終身監禁,不准假釋。

26歲的Antolin Garcia-Torres,上月初被判一級謀殺罪成,雖然控方尋求判處他死刑,但Santa Clara縣法院的陪審團週一一致決定,建議判他終身監禁 不准假釋。

失蹤少女Sierra LaMar的家人心情複雜。

Sierra的母親Marlene LaMar說:”我心裡平和,他不會在街上傷害其他孩子,但痛苦永隨我們,甚麼也不會帶走悲傷。”

Sierra的父親Steve LaMar說:”我不說我對判決失望是騙你,他可活著,Sierra不能,他在呼吸,Sierra不能,他每天吃喝,看到家人,我們都不能,他的家庭不會悲傷,我們餘生都會悲傷,故此我很失望。”

除2012年Sierra LaMar失蹤案,Garcia-Torres還涉及在2009年企圖綁架3名女子,當中LaMar的無屍命案,當年只有15歲的LaMar在事發當天沒搭上校巴,自此下落未明。

警方只在校巴停靠位置附近找到LaMar的衣物,上面有Garcia-Torres的DNA,警方事發後兩個月將他拘捕。

