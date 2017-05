涉殺南灣15歲少女 陪審團裁定被告一級謀殺罪成

By

南灣聖荷西市一個陪審團週二裁定,被控在2012年殺害15歲少女Sierra LaMar的26歲男被告Antolin Garcia-Torres,一級謀殺罪罪名成立。

Sierra於2012年3月16日,在Morgan Hill市上學途中失蹤,至今仍無音訊,其屍體也一直未被發現,警方在她失蹤的地方附近發現她穿著的牛仔褲和手袋,在上面驗出Garcia-Torres的DNA,至3月21日將他拘捕。

之後,調查員在Garcia-Torres的車上,驗出死者的DNA,分別在後座門柄,以及一對手套上,調查員也在車內一條繩索上,也發現死者一條頭髮。

陪審團於上週四早上開始退庭商議,至週一下午宣布有裁決,同一陪審團稍早也裁定,Garcia-Torres於2009年曾在一個Safeway超級市場停車場,企圖擄走3名婦人。

陪審團現在將要決定,是否建議法官判處被告死刑,或終身監禁,不准假釋。

在審訊中,Garcia-Torres的辯護律師Alfonso Lopez稱,控方的舉證建基於薄弱的證據,而在沒有發現Sierra屍體的情況下,根本不知道她是否真的已不在人世。

辯方亦稱,檢控官提交的DNA和頭髮證據,有可能是調查員或化驗師堆砌出來。

