涉殺南灣15歲少女 陪審團裁定被告一級謀殺罪成

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南灣聖荷西市一個陪審團週二裁定，被控在2012年殺害15歲少女Sierra LaMar的26歲男被告Antolin Garcia-Torres，一級謀殺罪罪名成立。
Sierra於2012年3月16日，在Morgan Hill市上學途中失蹤，至今仍無音訊，其屍體也一直未被發現，警方在她失蹤的地方附近發現她穿著的牛仔褲和手袋，在上面驗出Garcia-Torres的DNA，至3月21日將他拘捕。
之後，調查員在Garcia-Torres的車上，驗出死者的DNA，分別在後座門柄，以及一對手套上，調查員也在車內一條繩索上，也發現死者一條頭髮。
陪審團於上週四早上開始退庭商議，至週一下午宣布有裁決，同一陪審團稍早也裁定，Garcia-Torres於2009年曾在一個Safeway超級市場停車場，企圖擄走3名婦人。
陪審團現在將要決定，是否建議法官判處被告死刑，或終身監禁，不准假釋。
在審訊中，Garcia-Torres的辯護律師Alfonso Lopez稱，控方的舉證建基於薄弱的證據，而在沒有發現Sierra屍體的情況下，根本不知道她是否真的已不在人世。
辯方亦稱，檢控官提交的DNA和頭髮證據，有可能是調查員或化驗師堆砌出來。
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