維州婦指嬰兒爽身粉令她患癌 陪審團判強生賠1.1億元

聖路易斯市一個陪審團週四晚裁定,強生公司(Johnson & Johnson’s)需要向維吉尼亞州一名患癌婦人賠償1.1億元,創下同類訴訟的最高賠償額。

62歲女原告Lois Slemp於2012年確診罹患卵巢癌,她指出患癌與她過去40年使用強生品牌的嬰兒爽身粉有關,該款爽身粉含有滑石(talcum)。

女原告的癌症已蔓延至肝藏,她因為病重而無法出席審訊,但在庭上控方有播出她的口供錄音,她說她信賴強生公司,結果鑄成大錯。

女原告的代表律師稱,其當事人聞悉裁決後感到興奮,但太病重無法接受記者訪問。

強生公司的總部位於新澤西州Brunswick市,該公司發聲明稱,會就裁決提出上訴,並質疑控方在庭上提交的證物的可信性。

強生公司稱,本年3月,聖路易斯市另一個陪審團審理一宗同類案件時,裁定強生公司勝訴,而在新澤西州有兩宗同類訴訟被法官撤銷,理由是沒有可信證據證明,使用滑石會引致卵巢癌。

全美目前有約2,000宗訴訟,涉及原告聲稱因為長期使用嬰兒爽身粉而患癌,要求製造商賠償,迄今,聖路易斯市有3個陪團裁定原告勝訴,判出的賠償額及共1.97億元,其中一名原告獲賠7,200萬元,為之前最高額的賠償,這些訴訟目前全部進入上訴程序。

滑石是一種礦物質,提鍊成白色粉末,強生公司於1894年推出含滑石的嬰兒爽身粉產品,之後不少化妝品和其他個人護理產品也廣泛用上滑石,主要由於它有吸濕的作用,但滑石其實主要用於油漆和塑膠中。

過去有不少對滑石進行的研究,其實並無發現使用嬰兒爽身粉與卵巢癌有直接關連,而大多數醫療組織也認定滑石對人體無害,不過,國際癌症研究局卻指出,在生殖器部位使用滑石,”有可能引發癌症”。

