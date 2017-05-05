維州婦指嬰兒爽身粉令她患癌 陪審團判強生賠1.1億元

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【KTSF】

聖路易斯市一個陪審團週四晚裁定，強生公司（Johnson & Johnson’s）需要向維吉尼亞州一名患癌婦人賠償1.1億元，創下同類訴訟的最高賠償額。

62歲女原告Lois Slemp於2012年確診罹患卵巢癌，她指出患癌與她過去40年使用強生品牌的嬰兒爽身粉有關，該款爽身粉含有滑石（talcum）。

女原告的癌症已蔓延至肝藏，她因為病重而無法出席審訊，但在庭上控方有播出她的口供錄音，她說她信賴強生公司，結果鑄成大錯。

女原告的代表律師稱，其當事人聞悉裁決後感到興奮，但太病重無法接受記者訪問。

強生公司的總部位於新澤西州Brunswick市，該公司發聲明稱，會就裁決提出上訴，並質疑控方在庭上提交的證物的可信性。

強生公司稱，本年3月，聖路易斯市另一個陪審團審理一宗同類案件時，裁定強生公司勝訴，而在新澤西州有兩宗同類訴訟被法官撤銷，理由是沒有可信證據證明，使用滑石會引致卵巢癌。

全美目前有約2,000宗訴訟，涉及原告聲稱因為長期使用嬰兒爽身粉而患癌，要求製造商賠償，迄今，聖路易斯市有3個陪團裁定原告勝訴，判出的賠償額及共1.97億元，其中一名原告獲賠7,200萬元，為之前最高額的賠償，這些訴訟目前全部進入上訴程序。

滑石是一種礦物質，提鍊成白色粉末，強生公司於1894年推出含滑石的嬰兒爽身粉產品，之後不少化妝品和其他個人護理產品也廣泛用上滑石，主要由於它有吸濕的作用，但滑石其實主要用於油漆和塑膠中。

過去有不少對滑石進行的研究，其實並無發現使用嬰兒爽身粉與卵巢癌有直接關連，而大多數醫療組織也認定滑石對人體無害，不過，國際癌症研究局卻指出，在生殖器部位使用滑石，”有可能引發癌症”。

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