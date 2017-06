By

中半島半月灣一名男子,兩年前在一個建築工地試圖救友人走失的家貓時,被一頭警犬咬傷,聖馬刁縣一個民事陪審團週三裁定,縣警局需要向男事主賠償100萬元。

民事陪審團週三裁定,聖馬刁縣警在2015年1月發生的案件中出動警犬,用上過度武力。

64歲男事主Richard Earl May Jr.當天進入一個建築工地,聲稱要救友人的家貓,他的行動觸動工地警鐘大響。

警員到場後,警犬突然撲向男事主,並將他咬傷。

縣警局稱對陪審團的裁決感到失望,而觸發事故的家貓當天已成功救回。

