舊金山碼頭槍殺案 無證移民脫謀殺誤殺罪

【KTSF江良慧報導】

兩年前舊金山14號碼頭槍擊案,一名有案底的無證人士開槍殺死一個和父親在該處散步的女人,陪審團週四裁定被告謀殺和誤殺都罪名不成立。

陪審團經過6天退庭商議,週四下午宣布裁決,裁定被告Jose Inez Garcia Zarate一級和二級謀殺以及誤殺罪全部罪名不成立,唯一罪名成立的是藏有槍械重罪。

控方未能說服陪審團被告是蓄意開槍,陪審團接受辯方提出開槍純屬意外。

舊金山公設辯護人Mark Gozales說:”我們應要尊重陪審團的裁決,他們聽取了證供,作為一個組合商議,他們要求複讀證供,看過實物證據,他們已經盡了所能,按照法律得出一個裁決。”

案發在2015年7月15日舊金山14號碼頭,死者Steinle的父親作證時說,女兒被一發子彈擊中,之後叫救命,事後證實死者是被反彈的子彈擊中,而陪審團裁定被告誤殺罪名不成立,顯示陪審團相信辯方所說,被告雖然發現手槍,但他沒有開槍,而是手槍意外走火,所以才會誤殺罪名不成立。

本案的手槍原本屬於一名聯邦人員,被人從車上偷走,案發後被人扔到海灣中,但最終被打撈回來。

被告藏槍重罪名成立,可能被判監16個月至3年,但由於他之前一直被監禁,所以他可能在一年甚至半年後就可以獲釋放。

不過,聯邦移民及海關執法局已經向他發出拘捕令,雖然舊金山是庇護城市,但仍然要遵守聯邦法庭的法令,所以到時候一定要交出被告。

