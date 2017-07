By

【i-CABLE】

美國太空總署公佈歷來最清晰的木星大紅斑相片。

木星表面的大紅斑,其實是一個已經持續至少300年,直徑達16,000公里的巨型風暴,相片揭露這個風暴前所未有的細節,相片是探測船「朱諾號」週一第7次圍繞木星飛行時拍攝,探測船當時離大紅斑上方1萬公里。

2011年發射的「朱諾號」去年7月才抵達木星,在隨後20個月圍繞木星運行37個圈,到明年2月任務結束,便會脫離軌道、墜落木星燒毀。

