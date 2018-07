7月4日國慶日灣區煙花表演慶祝活動

By

【KTSF 崔凱橋報導】

舊金山

漁人碼頭 Pier39

煙花表演 9:30pm

https://www.pier39.com/event/july-4th-celebration-pier/

東灣

柏克萊Marina碼頭

慶祝活動 12pm – 10pm

煙花表演 9:30pm

https://www.anotherbullwinkelshow.com/4th-of-july/

Livermore市中心

國慶嘉年華

慶祝活動 4pm開始

煙花表演 9:20pm

http://www.livermoredowntown.com/4th-of-july-2018/

Antioch市

Contra Costa縣園遊會

慶祝巡遊 11am開始

煙花表演 9:30pm

http://celebrateantioch.org/event/hometown-4th-of-july-2018/

Pleasant Hill市

國慶5公里馬拉松

慶祝巡遊 9:30am開始

煙花表演 9:20pm

地點 College Park高中

http://phjuly4.com/

Concord市

國慶5公里馬拉松

慶祝巡遊 10am開始

煙花表演 9:00pm

地點 Mt. Diablo高中

http://www.concordjuly4th.com/

Vacaville市中心

國慶嘉年華

慶祝活動 6:30pm – 10pm

有煙花表演

http://www.downtownvacaville.com/events/4th-of-july-fireworks-celebration/

南灣

聖荷西市中心

慶祝巡遊 10am開始

煙花表演 9:30pm

http://www.rotaryfireworks.org/

Milpitas市

慶祝嘉年華 1pm – 9:30pm

煙花表演 9:15pm

入場費 3元

地點 Milpitas Sports Center

http://www.ci.milpitas.ca.gov/milpitas/departments/recreation-services/special-events/4th-july-celebration/

Gilroy市

Gilroy高中

煙花表演 9:35pm

https://www.cityofgilroy.org/Calendar.aspx?EID=1606

Santa Clara市

慶祝嘉年華 12pm開始

煙花表演 9:30pm

地點 Santa Clara Central Park

http://santaclaraca.gov/government/departments/parks-recreation/parks-recreation-special-events/

中半島

Foster City

慶祝活動 9am – 9:45pm

煙花表演 9:30pm

地點 Leo Ryan公園

https://www.fostercity.org/parksrec/page/foster-city-fourth-july-celebration

Redwood City市中心

慶祝活動 7am – 10pm

煙花表演 9:30pm

http://www.redwoodcity.org/residents/redwood-city-events/festivals-holiday-events/july-4th-celebration

Menlo Park市

慶祝活動 11:45 am – 2:30 pm

慶祝巡遊 11:45am開始

地點 Burgess公園

https://www.menlopark.org/1370/Fourth-of-July

北灣

Marin市

Marin縣園遊會

慶祝活動 11am – 11pm

煙花表演 9:30pm

入場費 成人20元 小童10元

https://www.marinfair.org/2018/event-attractions/fireworks

Sausalito市

慶祝活動 10am -9:30pm

煙花表演 9:30pm

地點 Dunphy公園 Gabrielson公園

https://www.oursausalito.com/calendar-of-events/4th-of-july-fireworks-parade-amp-picnic.html

