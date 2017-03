By

【KTSF】

賓夕法尼亞州兩名幼童早前到餐館吃中菜自助餐時,在喝下蘋果汁後口部和喉嚨遭灼傷,當局已下令調查事件。

兩名幼童週一仍在醫院留醫,情況普通。3天前,二人曾在Lancaster市附近一家名叫Star Buffet and Grill的餐館吃中菜自助餐,距費城以西約70哩。

事件中有一名10歲男童和一名4歲女童在喝下蘋果汁後不適嘔吐,口部和喉嚨遭灼傷,還有一名小童和一名成年人感到輕微不適。

餐館經理Steve Weng表示,他不知道事發原因,也對事件感到遺憾,他說蘋果汁是從當地的超級市場購得,用即棄紙杯盛載給幼童飲用。

賓州農業局將會派員調查餐館是如何儲存清潔劑。

更多新聞:

雞肉被指一半含大豆 Subway駁斥說法

服用維他命C能否有效預防及對抗感冒?

舊金山自來水下月起會混合少量地下水(視頻)

Costco宣布加會員年費 2011年來首次

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。