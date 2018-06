法官裁定在邊界被拆散兒童30天內必須與家人團聚

By

特朗普政府對非法入境者零容忍政策,導致家庭分散的問題出現重大進展,加州一名聯邦法官週二裁定,聯邦政府必須在30天內,讓在邊境被迫與家人分離的孩童重新和家人團聚,其中5歲以下幼兒必須14天內回到家人身邊。

聖地牙哥的一名聯邦法官,週二針對一起因為遭到聯邦執法導致家庭分離的訴訟案,作出全國性的裁決,要求聯邦政府必須在30天內,讓偷渡來美家庭被迫分離的孩童重新與家人團聚,而涉及5歲以下兒童要更快安排團聚,並定下14天的期限。

自從聯邦實施邊境執法零容忍政策以來,已經有超過2,300個孩童被迫與家人分開,這項裁決是該議題引發全球關注以來,首度有法院定出解決方向。

另一方面,包括加州在內的17個州 ,週二聯同首都華盛頓一起入禀西雅圖聯邦地方法院,控告特朗普政府拆散非法入境者的家庭。

