法官裁定在邊界被拆散兒童30天內必須與家人團聚

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特朗普政府對非法入境者零容忍政策，導致家庭分散的問題出現重大進展，加州一名聯邦法官週二裁定，聯邦政府必須在30天內，讓在邊境被迫與家人分離的孩童重新和家人團聚，其中5歲以下幼兒必須14天內回到家人身邊。

聖地牙哥的一名聯邦法官，週二針對一起因為遭到聯邦執法導致家庭分離的訴訟案，作出全國性的裁決，要求聯邦政府必須在30天內，讓偷渡來美家庭被迫分離的孩童重新與家人團聚，而涉及5歲以下兒童要更快安排團聚，並定下14天的期限。

自從聯邦實施邊境執法零容忍政策以來，已經有超過2,300個孩童被迫與家人分開，這項裁決是該議題引發全球關注以來，首度有法院定出解決方向。

另一方面，包括加州在內的17個州 ，週二聯同首都華盛頓一起入禀西雅圖聯邦地方法院，控告特朗普政府拆散非法入境者的家庭。

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