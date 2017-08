印度精神導師涉強姦女信眾罪成 判囚20年

By

印度一名風頭十分勁的萬人迷精神導師,因為涉嫌多年前強姦兩名女信徒罪名成立,週一被判兩個10年刑期,分期執行,當局在監獄及他教派總部所在的邦 加強戒備,以防止上週五的信眾暴亂再次發生。

在”無我精神”教派的總部外,警方設立安檢站,出入都要查,很多信徒都不肯離開,估計有幾千人聚集在裡面。

警方已經在教派總部的小鎮實施戒嚴,禁止5人以上的集會,而教派總部所在的北方哈里亞納邦,當局出動大批軍力及警力戒備,防止再有暴力騷亂發生。

上週五法庭裁定,該教派的精神導師印山強姦兩名女信徒罪名成立,引發信眾抗議,隨後演變成騷亂。

造成近40人死亡,幾百人受傷,這個教派在印度至少十個邦都有分部,號稱信眾無數,在世界各地都有數以百萬計信徒。

他們的精神導師印山風頭甚勁,不但主持宗教活動,也做歌手及拍電影,衣著打扮都很有型,出行有大型機動車,十分矚目, 完全是大眾偶像。

他涉及的兩宗強姦案,發生在18年前,在2007年才正式落案調查,到上週五法定裁定他罪名成立,週一判刑20年。

現時他仍接受一宗謀殺案調查,辯方律師在法庭上聲稱,印山領導的教派正在做幾百項善事。

