印度精神導師涉強姦女信眾罪成 判囚20年

By

【KTSF】

印度一名風頭十分勁的萬人迷精神導師，因為涉嫌多年前強姦兩名女信徒罪名成立，週一被判兩個10年刑期，分期執行，當局在監獄及他教派總部所在的邦 加強戒備，以防止上週五的信眾暴亂再次發生。

在”無我精神”教派的總部外，警方設立安檢站，出入都要查，很多信徒都不肯離開，估計有幾千人聚集在裡面。

警方已經在教派總部的小鎮實施戒嚴，禁止5人以上的集會，而教派總部所在的北方哈里亞納邦，當局出動大批軍力及警力戒備，防止再有暴力騷亂發生。

上週五法庭裁定，該教派的精神導師印山強姦兩名女信徒罪名成立，引發信眾抗議，隨後演變成騷亂。

造成近40人死亡，幾百人受傷，這個教派在印度至少十個邦都有分部，號稱信眾無數，在世界各地都有數以百萬計信徒。

他們的精神導師印山風頭甚勁，不但主持宗教活動，也做歌手及拍電影，衣著打扮都很有型，出行有大型機動車，十分矚目， 完全是大眾偶像。

他涉及的兩宗強姦案，發生在18年前，在2007年才正式落案調查，到上週五法定裁定他罪名成立，週一判刑20年。

現時他仍接受一宗謀殺案調查，辯方律師在法庭上聲稱，印山領導的教派正在做幾百項善事。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。